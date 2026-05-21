Encuentran más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Salta

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina secuestraron más de 112 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión cisterna sobre la Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta. El operativo contó con la participación del perro antinarcóticos “Barak”, cuya reacción permitió detectar la droga escondida dentro del vehículo.