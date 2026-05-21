Encuentran más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Salta

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional secuestró más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en la Ruta 34, Salta, deteniendo al conductor boliviano por tráfico de drogas.
- El hallazgo ocurrió en un control de rutina gracias al perro antinarcóticos Barak, que detectó 107 paquetes de droga ocultos en bolsas dentro del tanque de combustible.
- La Fiscalía Federal de Tartagal ordenó el secuestro del cargamento y del camión, reforzando la vigilancia en una ruta clave para combatir el narcotráfico internacional.
Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina secuestraron más de 112 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión cisterna sobre la Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta. El operativo contó con la participación del perro antinarcóticos “Barak”, cuya reacción permitió detectar la droga escondida dentro del vehículo.
El procedimiento fue realizado por personal de la Sección “Control de Ruta 34” dependiente del Escuadrón 54 “Aguaray”, a la altura del kilómetro 1.466, cuando detuvieron la marcha de un transporte de combustible con patente del Estado Plurinacional de Bolivia.
El perro “Barak” detectó la droga en la cisterna
Durante la inspección de rutina, los gendarmes solicitaron apoyo del can cinotécnico “Barak”, especializado en detección de estupefacientes. Al recorrer la parte superior y los laterales de la cisterna, el animal reaccionó de la manera habitual ante la posible presencia de sustancias ilícitas.
Ante esa señal, los uniformados profundizaron la requisa y abrieron la tapa de carga de combustible ubicada en la parte superior del camión. Allí encontraron cuatro bolsas tipo arpilleras de color blanco ocultas dentro del tanque.
Hallaron 107 paquetes de cocaína
Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística y Estudios Forenses, que realizó el conteo de un total de 107 paquetes compactos.
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 112 kilos 970 gramos.
Por disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, se secuestró la droga, el camión utilizado para el transporte y otros elementos de interés para la investigación.
Además, el conductor del vehículo, de nacionalidad boliviana, quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.