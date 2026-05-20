Volcó mientras manejaba alcoholizado y descubrieron que llevaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando

Un hombre de nacionalidad peruana protagonizó un impactante accidente en Mendoza luego de intentar escapar de un control de Gendarmería Nacional mientras circulaba alcoholizado y con las luces apagadas. Tras el vuelco del vehículo, los efectivos descubrieron que transportaba una gran cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026 ingresadas de manera ilegal al país.