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Volcó mientras manejaba alcoholizado y descubrieron que llevaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando

El conductor, un ciudadano peruano que ingresaba desde Chile, intentó escapar de un control de Gendarmería sobre la Ruta 7. La mercadería secuestrada está valuada en más de $ 17 millones.

Volcó mientras manejaba alcoholizado y descubrieron que llevaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería detuvo el martes en Mendoza a un conductor peruano que volcó tras evadir un control ebrio, descubriendo que traficaba figuritas del Mundial 2026.
  • El sujeto eludió un control en la Ruta 7 con las luces apagadas y volcó kilómetros después. Al asistirlo, los agentes hallaron el cargamento ilegal valuado en $17 millones.
  • La Fiscalía Federal de Mendoza solicitó una alerta migratoria para el conductor, mientras que la mercadería y el auto quedaron secuestrados por presunto contrabando.
Resumen generado con IA

Un hombre de nacionalidad peruana protagonizó un impactante accidente en Mendoza luego de intentar escapar de un control de Gendarmería Nacional mientras circulaba alcoholizado y con las luces apagadas. Tras el vuelco del vehículo, los efectivos descubrieron que transportaba una gran cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026 ingresadas de manera ilegal al país.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, donde efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” realizaban controles vehiculares durante la madrugada del martes.

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes observaron un Ford Focus circulando sin luces y le hicieron señales para que se detuviera sobre la banquina. Sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones, embistió el dispositivo de control y continuó su marcha.

Ante la fuga, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y alertaron a otras subunidades de la zona. Pocos kilómetros después encontraron el vehículo volcado al costado de la ruta y al conductor atrapado en el interior.

Los efectivos desplegaron un operativo de prevención vial y asistieron al hombre, quien presentaba claros signos de ebriedad. Posteriormente, al inspeccionar el automóvil, hallaron una importante carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026.

La mercadería, que había ingresado desde Chile, fue valuada en $ 17.666.843 .

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el caso y ordenó verificar el domicilio del involucrado, además de solicitar una alerta migratoria y sus antecedentes.

En tanto, la carga fue secuestrada por presunto contrabando y quedó a disposición de personal de Aduana-DGA. El vehículo también fue incautado y el conductor trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza.

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