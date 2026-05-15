Crimen de las francesas: escándalo, gritos y forcejeos por una orden de ADN a la esposa de Clemente Vera

Un traslado bajo sospecha y escenas de violencia

Los abogados defensores de la mujer relataron con dureza los momentos de angustia que vivió su asistida en la Fiscalía 6. "Quiero que busquen a esa gente maldita y sucia que mató a las chicas. Haganle un hisopado a ellos. ¿Por qué no lo hace? Que venga el Procurador, que venga el Gobernador por favor", gritaba la mujer mientras era arrastrada por la Policía. Según los letrados, tras negarse a atenderlos para registrar formalmente a su perito de parte —presentado con amplia antelación—, las autoridades judiciales habrían optado por la vía de la coacción.