Crimen de las francesas: escándalo, gritos y forcejeos por una orden de ADN a la esposa de Clemente Vera
El procedimiento ordenado por la Fiscalía terminó en un escándalo de gritos y forcejeos en el CIF. La defensa de Beatriz Yapura logró frenar la toma de la muestra genética denunciando graves fallas procesales, maltratos y advirtiendo que la mujer atraviesa un delicado tratamiento oncológico.
Resumen para apurados
- La justicia de Salta intentó extraer ADN hoy a la esposa de Clemente Vera en el CIF, lo que derivó en forcejeos y denuncias de ilegalidad en la causa de las turistas francesas.
- La defensa frenó el trámite por la ausencia de peritos y el cuadro oncológico de la mujer. El caso suma tensión tras el fallo de la Corte Suprema que anuló la condena contra Vera.
- Este escándalo expone fallas procesales en una causa con 15 años de impunidad. La justicia debe resolver apelaciones que podrían invalidar las nuevas pericias de la fiscalía.
A casi 15 años del doble crimen de las jóvenes francesas en la Quebrada de San Lorenzo, el expediente que marcó la historia judicial de Salta sumó un capítulo de máxima tensión. Lo que debía ser un trámite técnico derivó en un escándalo en los pasillos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), luego de que la defensa de Beatriz Elizabeth Yapura —esposa de Santos Clemente Vera— lograra frenar una extracción compulsiva de ADN en medio de forcejeos, gritos y denuncias de graves irregularidades procesales.
La Unidad de Litigio Estratégico del Ministerio Público Fiscal había emitido una orden contundente: Yapura debía someterse a un hisopado bucal, autorizando incluso el uso de la fuerza pública en caso de resistencia. Sin embargo, el procedimiento naufragó por un error de manual: la fiscalía intentó avanzar sin permitir la presencia del perito de control de la defensa.
Un traslado bajo sospecha y escenas de violencia
Los abogados defensores de la mujer relataron con dureza los momentos de angustia que vivió su asistida en la Fiscalía 6. "Quiero que busquen a esa gente maldita y sucia que mató a las chicas. Haganle un hisopado a ellos. ¿Por qué no lo hace? Que venga el Procurador, que venga el Gobernador por favor", gritaba la mujer mientras era arrastrada por la Policía. Según los letrados, tras negarse a atenderlos para registrar formalmente a su perito de parte —presentado con amplia antelación—, las autoridades judiciales habrían optado por la vía de la coacción.
"La ramearon por todo el piso de la Fiscalía hasta el Servicio de Biología Molecular", denunciaron a LA GACETA, describiendo un escenario de extrema tensión donde los forcejeos y los gritos de la mujer paralizaron el sector.
"En el lugar había unos periodistas franceses que estaban registrando todo y la policía le secuestró el micrófono. También a mi compañero en la defensa, el abogado Reyes, que estaba filmando lo que sucedía le secuestraron el celular", explicó Vargas a LA GACETA.
Finalmente, la muestra genética no pudo ser tomada y todo quedó asentado en un acta de incidentes. Para la defensa, el impacto emocional empeora un cuadro de salud ya de por sí delicado: Yapura se encuentra actualmente bajo tratamiento oncológico por cáncer, y el nivel de estrés vivido atenta directamente contra su recuperación médica.
"Ya esta todo este procedimiento ilegal y excesivo denunciado, estamos esperando que resuelve la Justicia", añadió.
Las dos grandes incógnitas: ¿por qué a ella y con qué se va a comparar?
La estrategia de la defensa no solo apunta a las formas, sino al fondo legal de la medida, sembrando dos interrogantes que la Fiscalía aún no ha podido responder con claridad:
Falta de condición jurídica: Yapura no está imputada en la causa. Según el código procesal, una medida de esta naturaleza requiere un auto fundado y debe dirigirse a un imputado. "No tenemos la menor idea de por qué apuntan a ella; jurídicamente no hay explicación", advirtieron los abogados.
La "falla" del ADN francés: uno de los defensores, José Vargas, introdujo un dato técnico que podría desactivar el sentido de la pericia. Reveló que un perito de parte analizó el perfil genético enviado desde Francia en 2012 y determinó que ese estudio está incompleto. Al no contar con la cadena genética total, cualquier intento de confrontación o comparación científica con el perfil de Yapura sería biológicamente inviable.
Mientras el Tribunal de Impugnación mantiene bajo análisis un recurso de apelación presentado por la defensa el pasado 17 de abril, el caso vuelve a entrar en un cono de sombras. La Justicia salteña, que reactivó la investigación tras una reciente denuncia de abuso sexual contra Vera en la villa veraniega, deberá definir ahora si insiste con la vía compulsiva o si el escandaloso fracaso obliga a recalcular una estrategia que, por ahora, parece haber chocado contra sus propias falencias.
Un crimen internacional y el laberinto judicial de Clemente Vera
Para entender la gravedad de este nuevo incidente, es necesario retroceder a julio de 2011, cuando los cuerpos de las estudiantes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron hallados con signos de violencia y abusos en la Quebrada de San Lorenzo. El hecho desató una crisis política y judicial sin precedentes en Salta, bajo la mirada atenta de la diplomacia internacional.
El recorrido judicial de Santos Clemente Vera, un baqueano de la zona que siempre defendió su inocencia, se convirtió en uno de los ejemplos más controvertidos de la justicia local. Fue detenido en agosto de 2011 y llegó a juicio en esa condición:
2014 - Absolución: En el juicio oral, la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó a Gustavo Lasi a 30 años de prisión, pero absolvió por el beneficio de la duda a Santos Clemente Vera y a Daniel Vilte Lache. Vera recuperó la libertad.
2016 - Condena en segunda instancia: Revirtiendo de manera inédita el fallo del juicio, el Tribunal de Impugnación de Salta hizo lugar a la apelación de la fiscalía y condenó a Vera a prisión perpetua, ordenando su inmediata detención. Pasó casi ocho años tras las rejas.
2023 - El histórico fallo de la Corte Suprema: Tras un incansable reclamo apoyado incluso por Jean-Michel Bouvier —padre de una de las víctimas, quien siempre creyó en la inocencia del baqueano—, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la condena a perpetua en diciembre de 2023, al considerar que se violó el derecho de defensa de Vera al ser condenado sin un nuevo juicio.
Con Vera en libertad y la causa penal obligada a reactivarse para buscar la verdad material del crimen, el Ministerio Público Fiscal ha iniciado nuevas líneas de investigación. Sin embargo, este último e irregular intento de extraer ADN a su esposa amenaza con empantanar otra vez un expediente que carga con el peso de quince años de dudas e impunidad.