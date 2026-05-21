Gendarmería trasladó y quemó más de 258 kilos de cocaína en Tucumán

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional incineró este jueves más de 258 kilos de cocaína en Tucumán, en el marco de dos causas judiciales por narcotráfico bajo orden de la justicia federal.
- El cargamento, custodiado en Las Talitas, fue sometido a pericias forenses y trasladado bajo un estricto operativo de seguridad hacia un horno pirolítico para su destrucción.
- Este operativo refuerza la lucha contra el narcotráfico en el norte argentino, consolidando la destrucción de estupefacientes incautados bajo estrictos protocolos judiciales.
Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina realizaron el traslado y la incineración de más de 258 kilos de cocaína en la provincia de Tucumán, en el marco de dos causas judiciales vinculadas al narcotráfico.
La destrucción del estupefaciente se llevó a cabo este jueves en el horno pirolítico de la empresa “9 de Julio S.A.”, ubicado sobre la Avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 804, en la localidad de Los Vázquez.
Según informaron fuentes de la fuerza, fueron incinerados un total de 258 kilos y 501 gramos de cocaína que permanecían bajo custodia en el depósito judicial del Escuadrón 55 “Tucumán”, situado en Las Talitas.
Las tareas comenzaron durante la mañana, cuando integrantes de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pericias correspondientes en la Plaza de Armas de la unidad. Finalizados esos procedimientos, se concretó el traslado de la droga bajo un estricto operativo de seguridad, con apoyo de distintas unidades de investigación de Gendarmería.
La quema de la sustancia se realizó bajo supervisión del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán. Además, intervinieron la Fiscalía Federal de Tartagal y el Juzgado Federal de Garantías de Orán.