Gendarmería trasladó y quemó más de 258 kilos de cocaína en Tucumán

Las tareas comenzaron durante la mañana, cuando integrantes de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizaron las pericias correspondientes en la Plaza de Armas de la unidad. Finalizados esos procedimientos, se concretó el traslado de la droga bajo un estricto operativo de seguridad, con apoyo de distintas unidades de investigación de Gendarmería.