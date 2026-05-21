Cuándo cobran los jubilados de la mínima: cronograma completo para junio 2026

Resumen para apurados
- La Anses confirmó el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados y pensionados en Argentina, con el fin de ordenar la acreditación de haberes según la terminación del DNI.
- Las acreditaciones comenzarán el 8 de junio. Durante este mes, los beneficiarios recibirán además el aumento por movilidad, un bono extraordinario y el primer medio aguinaldo.
- Esta acumulación de pagos convertirá a junio en uno de los meses con mayores ingresos del año para el sector pasivo, aliviando temporalmente su situación económica.
La Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, confirmó el calendario de pagos de junio 2026 para jubilados y pensionados. Con el cronograma de mayo todavía en marcha, los beneficiarios ya pueden consultar las fechas de cobro según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Durante junio, los jubilados y pensionados recibirán además el aumento correspondiente, el bono extraordinario y el primer medio aguinaldo del año, equivalente al 50% del mejor haber percibido en el semestre.
Calendario Anses junio 2026 para jubilados de la mínima
Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo percibirán sus pagos en las siguientes fechas:
Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.
Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.
Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.
Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.
Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.
Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.
Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.
Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.
Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.
Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.
Como sucede cada mes, el calendario se organiza según la terminación del DNI. Los primeros en cobrar son los beneficiarios de jubilaciones mínimas y de Pensiones No Contributivas (PNC).
Fechas de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima
Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en las siguientes fechas:
Martes 23 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
Miércoles 24 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
Jueves 25 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
Viernes 26 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
Lunes 29 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.
Calendario de pago para Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán de acuerdo al siguiente cronograma:
Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.
Qué extras cobrarán los jubilados en junio 2026
Además del haber mensual, en junio los jubilados y pensionados recibirán:
El aumento correspondiente por movilidad.
Un bono extraordinario para reforzar ingresos.
El medio aguinaldo, que representa el 50% del mejor haber mensual cobrado durante el primer semestre del año.
De esta manera, junio será uno de los meses de mayores ingresos para los beneficiarios del sistema previsional argentino.