El fiscal Pollicita confirmó que Adorni gastó U$S245.000 en refaccionar su casa de Indio Cuá

La Justicia confirmó que las refacciones realizadas en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá demandaron un gasto total de U$S245.000. El dato fue ratificado por el fiscal Gerardo Pollicita luego de que el contratista Matías Tabar se presentara de manera espontánea el viernes en Comodoro Py y entregara toda la documentación vinculada a las obras ejecutadas en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.