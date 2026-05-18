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El fiscal Pollicita confirmó que Adorni gastó U$S245.000 en refaccionar su casa de Indio Cuá

La documentación presentada por el contratista Matías Tabar coincide con los montos declarados para las obras realizadas en la vivienda del jefe de Gabinete en un country de Exaltación de la Cruz.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá.
La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó U$S245.000 en refaccionar su casa en Indio Cuá tras la confesión del contratista en Comodoro Py.
  • El constructor Matías Tabar presentó pruebas de obras hechas entre 2024 y 2025, detallando que los pagos fueron en efectivo y sin factura, incluyendo el alquiler de otra vivienda.
  • La investigación judicial intenta establecer si los fondos utilizados por el funcionario coinciden con sus ingresos declarados, marcando un precedente sobre la transparencia pública.
Resumen generado con IA

La Justicia confirmó que las refacciones realizadas en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá demandaron un gasto total de U$S245.000. El dato fue ratificado por el fiscal Gerardo Pollicita luego de que el contratista Matías Tabar se presentara de manera espontánea el viernes en Comodoro Py y entregara toda la documentación vinculada a las obras ejecutadas en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz.

Según fuentes judiciales, los comprobantes aportados por Tabar coinciden con la cifra que había mencionado en su declaración inicial. El contratista entregó recibos, facturas de proveedores y constancias de pagos de mano de obra correspondientes a los trabajos realizados en la vivienda.

Ante el fiscal, Tabar aseguró que los U$S245.000 representaron el costo total de la remodelación y sostuvo que los pagos fueron efectuados en efectivo y sin factura. Además, detalló el cronograma de la obra y la modalidad utilizada para cancelar los trabajos.

De acuerdo con su declaración, las refacciones se desarrollaron durante casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en una propiedad emplazada sobre un lote de 400 metros cuadrados.

Las tareas incluyeron intervenciones en distintos sectores de la casa. Según describió el contratista, se realizaron pisos, trabajos en la cocina y el baño, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, afirmó además que la totalidad de la obra fue abonada por Adorni. Explicó que el pago se efectuó en dos etapas: una primera entrega de U$S55.000 durante 2024 y un saldo restante de U$S190.000 a lo largo de 2025.

Otro de los aspectos incorporados al expediente fue el alquiler de otra vivienda dentro del mismo country mientras se desarrollaban las remodelaciones. Según el testimonio de Tabar, ese gasto adicional ascendió a U$S13.000 durante el período que duraron las obras.

El contratista también puso a disposición de la Justicia su teléfono celular y brindó información sobre las personas que participaron en los trabajos realizados en la casa de fin de semana adquirida a fines de 2024 por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

En su exposición, enumeró a los distintos trabajadores involucrados, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas, y aportó datos que podrían permitir reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.

La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la compra y puesta en valor de sus propiedades. Según consta en el expediente, la Justicia intenta establecer si los gastos detectados guardan relación con los ingresos que el funcionario declaró en los últimos años.

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