Semana Patria: qué ocurrió el 23 de mayo de 1810 y por qué fue clave para la Revolución

En un intento de no despegar totalmente a Cisneros de la toma de decisiones y de evitar un conflicto con las provincias que no habían sido consultadas, se propuso a la ex autoridad española ser vocal de la nueva Junta, acompañado por otros cuatro miembros del virreinato. Pero Cisneros se negó alegando que no tenía intención de ser autoridad de "la menor parte del mando".