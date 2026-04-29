Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo: "Los corruptos son ustedes"

La ofensiva verbal del libertario se enmarca en una escalada de cuestionamientos públicos contra periodistas y medios de comunicación. Días atrás, Milei había advertido: “No puede ser que nos dejemos psicopatear por los 'kukas', no puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos”. En esa línea, volvió a cuestionar a quienes, según su visión, reproducen relatos críticos hacia el Gobierno. “No puedo creer que los tomen por tontos y que lo compren porque tal o cual periodista mentiroso ensobrado corrupto repite esa mentira”, sostuvo.