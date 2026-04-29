Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo: "Los corruptos son ustedes"

Resumen para apurados
- Javier Milei tildó de 'corruptos' a periodistas en el Congreso Nacional al respaldar a Manuel Adorni durante su informe de gestión ante acusaciones de enriquecimiento ilícito.
- El mandatario asistió al recinto con su gabinete para blindar a Adorni. Durante la sesión informativa, confrontó a legisladores opositores y ratificó el actual rumbo económico.
- La presencia de Milei en Diputados profundiza su conflicto con la prensa y marca un antecedente de fuerte blindaje oficialista ante el complejo escenario político de 2025.
Javier Milei volvió a arremeter contra el periodismo y la oposición durante su paso por el Congreso nacional, donde acompañó a Manuel Adorni en la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. En una jornada atravesada por la tensión política y el fuerte respaldo oficialista al jefe de Gabinete, el mandatario libertario le gritó a los periodistas acreditados y convirtió la sesión en una nueva escena de confrontación política.
Al ingresar al recinto, Milei respondió con dureza a una pregunta de los periodistas sobre la situación judicial de Adorni. “Los corruptos son ustedes”, lanzó el mandatario, en referencia a la prensa, luego de ser consultado: “Presidente, ¿Adorni es corrupto?”, señaló el diario "Ámbito".
Tras la exposición de Adorni, Milei se retiró del Congreso rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Antes de salir, volvió a apuntar contra la prensa. “¿Alcanza lo que explicó Adorni, Presidente?”, le preguntaron. Sin detenerse, respondió: “¡Suficiente, chorros, corruptos!”, y abandonó el lugar.
La ofensiva verbal del libertario se enmarca en una escalada de cuestionamientos públicos contra periodistas y medios de comunicación. Días atrás, Milei había advertido: “No puede ser que nos dejemos psicopatear por los 'kukas', no puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos”. En esa línea, volvió a cuestionar a quienes, según su visión, reproducen relatos críticos hacia el Gobierno. “No puedo creer que los tomen por tontos y que lo compren porque tal o cual periodista mentiroso ensobrado corrupto repite esa mentira”, sostuvo.
Durante su exposición previa, el Presidente también defendió el rumbo económico y aseguró que, pese a un “shock político” en 2025 y a un escenario internacional adverso, la Argentina logró sostener una base macroeconómica sólida. A la vez, profundizó sus críticas no solo contra medios opositores, sino también contra sectores que, según dijo, antes defendían “las ideas de la libertad” y hoy se alinean con discursos críticos hacia su gestión.
"Alcanza lo que dijo Adorni?— Fabian Waldman âï¸âï¸âï¸ (@FabianWaldman) April 29, 2026
Es suficiente. Chorros"
La respuesta de Milei sobre la exposiciÃ³n de Adorni pic.twitter.com/ttS3SmHtAn
En el recinto
En el recinto, Milei ocupó un lugar central en uno de los palcos junto a Karina Milei y parte del Gabinete nacional, en una presencia inédita para una sesión informativa encabezada por el jefe de Gabinete. Su asistencia tuvo un objetivo político explícito: ratificar públicamente el respaldo a Adorni en medio de los cuestionamientos por las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre el funcionario.
La señal de apoyo fue constante. Con una sonrisa y los pulgares en alto, Milei celebró desde el palco cuando Adorni rechazó las acusaciones en su contra y afirmó: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. La frase desató una ovación en las bancas oficialistas, mientras el Presidente alentaba los aplausos con gestos hacia sus seguidores, consignó el diario "La Nación".
El respaldo presidencial se extendió durante toda la exposición. Milei y Karina Milei aplaudieron cada uno de los hitos de gestión enumerados por Adorni, así como los reconocimientos que el jefe de Gabinete dedicó a distintos ministros. La mayor muestra de efusividad llegó cuando mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo: el Presidente se puso de pie y lo abrazó frente al aplauso de los legisladores libertarios.
La sesión también dejó momentos de máxima tensión. Uno de ellos se produjo cuando Adorni reivindicó la alianza con Israel en medio de la guerra con Irán. Los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño lo increparon desde sus bancas y apuntaron directamente contra Milei. El Presidente reaccionó con ironía primero y luego respondió: “Ustedes son los asesinos”.
Otro cruce se produjo con el diputado Aldo Leiva, de Unión por la Patria, quien intentó acercarse al estrado con un papel que decía: “Todo está muy claro, menos las explicaciones”. Interceptado por legisladores oficialistas, volvió a su banca mientras Milei lo observaba con dureza. “No te da la cabeza”, se le escuchó decir al Presidente.