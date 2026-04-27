La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo y marcó su nivel más bajo del año

Resumen para apurados
- La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 12,1% en abril, sumando cuatro meses de baja y alcanzando su nivel más bajo del año con 2,02 puntos según la Universidad Di Tella.
- El Índice de Confianza (ICG) acumula un retroceso del 17,9% desde diciembre. Aunque supera registros de 2022, se ubica por debajo de 2018 tras caídas en eficiencia y honestidad.
- El deterioro afecta a todos los sectores, especialmente al rango de 30 a 49 años. La percepción sobre el futuro económico sigue siendo el factor determinante para la gestión actual.
La confianza en el Gobierno nacional volvió a retroceder en abril y acumuló su cuarto descenso mensual consecutivo. Así lo refleja el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que se ubicó en 2,02 puntos sobre una escala de 0 a 5.
La caída de 12,1% respecto de marzo es la más pronunciada en lo que va del año y se suma a las bajas registradas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%). En términos interanuales, el indicador muestra un retroceso de 13,2% frente a abril de 2025, mientras que la caída acumulada desde diciembre alcanza el 17,9%.
Con estos números, el promedio de la gestión del presidente Javier Milei se ubica en 2,42 puntos, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato.
A pesar del deterioro, el índice de abril se mantiene por encima del registrado durante la presidencia de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, cuando marcó 1,44 puntos, lo que implica una diferencia de 40,9% a favor de la actual administración. Sin embargo, se ubica levemente por debajo del valor observado en abril de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el ICG alcanzó los 2,07 puntos, una diferencia de -2,1%.
Todos los componentes del índice registraron caídas en abril y alcanzaron sus valores más bajos del año. El subíndice de Honestidad se mantuvo como el de mayor puntaje, con 2,50 puntos, aunque retrocedió 8,4%. Capacidad también mostró una baja de 2,0%.
El indicador de Eficiencia fue el que más cayó, con una contracción de 21,4% hasta 1,87 puntos, el segundo registro más bajo de la actual gestión, solo superado por septiembre de 2025. La Evaluación general del gobierno descendió 17,2%, hasta 1,64 puntos, mientras que la Preocupación por el interés general cayó 13,9%, hasta 1,61 puntos.
En cuanto a las diferencias por género, la brecha se redujo respecto de marzo, aunque en un contexto de deterioro general. El índice entre los hombres cayó 16,9%, hasta 2,16 puntos, mientras que entre las mujeres descendió 4,1%, hasta 1,85 puntos. La diferencia entre ambos grupos pasó de 0,67 a 0,31 puntos.
Por edad, el segmento de 18 a 29 años recuperó el nivel más alto, con 2,27 puntos y una suba de 2,3%. En contraste, los mayores de 50 años registraron 2,03 puntos (-11,4%), mientras que el grupo de 30 a 49 años evidenció la mayor caída mensual, con un descenso de 16,7% hasta 1,94 puntos.
El análisis por región también mostró retrocesos generalizados. El interior del país mantuvo el nivel más alto, con 2,22 puntos (-11,9%). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue de 1,87 puntos (-11,8%), mientras que en el Gran Buenos Aires se ubicó en 1,67 puntos (-13,0%), el valor más bajo del área metropolitana.
Según el nivel educativo, quienes cuentan con estudios terciarios o universitarios presentaron el mayor nivel de confianza, con 2,21 puntos (-7,9%). Les siguieron quienes completaron el secundario, con 1,83 puntos y la caída más pronunciada del segmento (-19,0%). En tanto, el grupo con educación primaria registró 1,60 puntos (-4,2%).
El informe destaca además que la percepción sobre el futuro económico continúa siendo la variable que más incide en el índice. Entre quienes esperan una mejora en el próximo año, el ICG alcanzó los 4,03 puntos (-3,6%). Los que creen que la situación se mantendrá estable registraron 2,49 puntos (-13,5%), mientras que quienes anticipan un deterioro obtuvieron el nivel más bajo, con 0,51 puntos, aunque con una leve suba de 2,0%.
La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026, sobre una muestra aleatoria de 1.000 casos en 39 localidades del país, entre personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error es de ±0,06 puntos, con un intervalo de confianza del 95% que se ubica entre 1,90 y 2,15 puntos.