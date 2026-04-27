La confianza en el Gobierno cayó por cuarto mes consecutivo y marcó su nivel más bajo del año

A pesar del deterioro, el índice de abril se mantiene por encima del registrado durante la presidencia de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, cuando marcó 1,44 puntos, lo que implica una diferencia de 40,9% a favor de la actual administración. Sin embargo, se ubica levemente por debajo del valor observado en abril de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el ICG alcanzó los 2,07 puntos, una diferencia de -2,1%.