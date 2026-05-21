Gas para el invierno tucumano: "Está asegurado el suministro en hogares, hospitales, escuelas y comercios"

Desde la distribuidora Naturgy NOA llevaron tranquilidad a los usuarios residenciales e instituciones esenciales, confirmando que el marco regulatorio vigente resguarda su consumo ante las bajas temperaturas. “Tenemos una demanda prioritaria, que son los hogares, los hospitales, las escuelas, los comercios, que tienen un servicio garantizado. Nosotros como distribuidora de gas natural tenemos un ente que nos regula, junto con la secretaría de Energía. Entonces ese marco regulatorio establece que todos los servicios domésticos o que tengan esta demanda prioritaria tienen el suministro garantizado. Hay que monitorear cómo se comporta la demanda de la industria para no tener inconvenientes con los servicios domiciliarios o que tengan esta demanda prioritario no queden sin suministro”, detalló Verónica Argañaraz, directora de Comunicación de la empresa.