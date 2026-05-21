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Gas para el invierno tucumano: "Está asegurado el suministro en hogares, hospitales, escuelas y comercios"

Desde Naturgy NOA explicaron que monitorean el consumo del suministro industrial y domiciliario, para no afectar la demanda durante las próximas semanas.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Naturgy NOA garantizó este invierno el suministro de gas para hogares, hospitales y escuelas en Tucumán, priorizando la demanda residencial ante las bajas temperaturas.
  • El suministro se garantiza en un año de transición por la reversión de los gasoductos para traer gas desde Neuquén, lo que requiere un monitoreo diario con la industria.
  • Esta reconfiguración de la matriz energética prevé un crecimiento y desarrollo exponencial para la región del NOA, una vez superada la actual etapa de transición.
Resumen generado con IA

Con el invierno golpeando las puertas, la preocupación por el abastecimiento energético se instaló con fuerza en la agenda de la industria del NOA y, en Tucumán, el escenario combina la certeza del suministro para los sectores considerados prioritarios con una fuerte puja política para sostener al sector productivo, en el marco de una transformación en la infraestructura de transporte.

Desde la distribuidora Naturgy NOA llevaron tranquilidad a los usuarios residenciales e instituciones esenciales, confirmando que el marco regulatorio vigente resguarda su consumo ante las bajas temperaturas. “Tenemos una demanda prioritaria, que son los hogares, los hospitales, las escuelas, los comercios, que tienen un servicio garantizado. Nosotros como distribuidora de gas natural tenemos un ente que nos regula, junto con la secretaría de Energía. Entonces ese marco regulatorio establece que todos los servicios domésticos o que tengan esta demanda prioritaria tienen el suministro garantizado. Hay que monitorear cómo se comporta la demanda de la industria para no tener inconvenientes con los servicios domiciliarios o que tengan esta demanda prioritario no queden sin suministro”, detalló Verónica Argañaraz, directora de Comunicación de la empresa.

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El impacto de la reversión y el monitoreo diario

El gran desafío de esta temporada radica en el cambio de matriz logística: reconfigurar los gasoductos para traer el recurso hacia el norte del país. “Eso también se produjo por un cambio estructural, que tiene que ver con todo el sistema de transporte que con esta reversión distribuimos gas desde Neuquén. Antes el fluido iba de norte a sur y ahora hay una reversión completa. Entendemos que esto hacia el futuro va a ser un crecimiento y un desarrollo exponencial. Este año entendemos que es de transición, pero bueno, ahora todos velando para que este proceso sea lo más natural posible y no tener ningún tipo de inconvenientes”, explicaron desde la firma.

Este panorama de reconfiguración obliga a un seguimiento en tiempo real. “Entonces, en esa situación es en la que se está ahora, lo que nosotros como distribuidora de gas natural procuramos es que todos nuestros clientes consuman y que garantizarles el suministro. Pero bueno, esta es una situación que se va viendo día a día en función de cómo se comportan las temperaturas, en función de cómo se comporta también la demanda. Así que bueno, por ahora estamos en esa situación”, admitieron desde la empresa.

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Para mitigar el impacto sobre las industrias locales, Argañaraz comentó que se mantiene un canal abierto de diálogo permanente entre las empresas del sector y las autoridades nacionales: “Nosotros estamos todo el tiempo eh en reuniones brindando información para que ellos también puedan tomar las mejores decisiones articulando con el gobierno, con secretaría de Energía, con el ente regulador. Esa es nuestra función como distribuidores. Estamos como en el medio de la cadena porque hay un productor, hay transporte, hay distribución y bueno y recién llegamos nosotros a la industria o al hogar”.

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