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Mantener el calor dentro del hogar es posible con un gasto mínimo

Un método que impide gastar una fortuna para tener una temperatura más agradable dentro de tus espacios diarios.

Mantener el calor dentro del hogar es posible con un gasto mínimo
Foto: APRO
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Familias argentinas usan papel burbuja para aislar ventanas este invierno y reducir el gasto en calefacción ante la ola de frío extremo que afecta al país.
  • El método consiste en pegar este plástico del lado interno del vidrio para crear una barrera térmica. Surge tras las alertas por frío extremo emitidas por el SMN.
  • Esta opción económica ayuda a proteger el presupuesto familiar frente al aumento de tarifas, promoviendo la eficiencia energética y el confort acústico en el hogar.
Resumen generado con IA

El invierno y sus bajas temperaturas ameritan tomar nuevas decisiones dentro del hogar. Más allá de los productos para calefaccionar y elevar la temperatura en los interiores, también se pueden tomar medidas que permitan conservar ese calor todo el tiempo posible. Se trata no solo de una forma de mantener la casa con una buena temperatura, sino también de ahorrar en el consumo energético.

El secreto para calefaccionar mejor tu casa y reducir la factura eléctrica

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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una semana fría para gran parte del país. Además, algunas regiones vienen siendo alertadas por frío extremo y bajas temperaturas. Ante este panorama, cuidar el consumo de luz y gas se vuelve imprescindible para resguardar la economía doméstica.

Cómo mantener la casa caliente solo con un papel

Aunque puede que no cuentes con este tipo de papel en tu casa, la inversión inicial que deberás hacer para conseguirlo es muy poco significativa. El método consiste en utilizar un aislante térmico que genere una capa intermedia de aire entre los vidrios de la casa y el interior, propiamente. Así se logra evitar la transferencia de calor con facilidad por las ventanas, sobre todo por las que son solo un vidrio sin otras capas de protección.

El papel que se debe conseguir es papel burbuja. Puede conseguirse por planchas por metro o por rollo. Las burbujas que tiene su diseño funcionan a la perfección para aislar los ambientes e impedir que el calor se pierda con facilidad. El aire que contiene actúa como aislante térmico. Su aplicación es sencilla porque no se necesitan especialistas para la instalación.

Para aislar térmicamente tu hogar, bastará con cubrir los vidrios con papel burbuja por el interior. Para lograr un mejor resultado, bastará con medir los vidrios y cortar el papel a la medida antes de pegarlo. También se puede reutilizar el papel que viene en los electrodomésticos nuevos y armar una placa grande con los pequeños recortes.

Este sistema es económico y tiene una doble función. Además de servir para disminuir la pérdida de calor y cuidar la economía del hogar, sirve como aislante sonoro. Aunque no silencia completamente los ruidos del exterior, sí genera una importante disminución en la audición.

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