Mantener el calor dentro del hogar es posible con un gasto mínimo

Cómo mantener la casa caliente solo con un papel

Aunque puede que no cuentes con este tipo de papel en tu casa, la inversión inicial que deberás hacer para conseguirlo es muy poco significativa. El método consiste en utilizar un aislante térmico que genere una capa intermedia de aire entre los vidrios de la casa y el interior, propiamente. Así se logra evitar la transferencia de calor con facilidad por las ventanas, sobre todo por las que son solo un vidrio sin otras capas de protección.