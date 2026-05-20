El acuerdo con YPF Refinor garantiza gas natural para todos los sectores afectados

Resumen para apurados
- Tucumán acordó con YPF Refinor garantizar el suministro de gas natural para las industrias locales durante el invierno, evitando el riesgo de paralización de la producción.
- La gestión ante Nación alivia a los sectores azucarero y citrícola. Ahora las empresas tucumanas deberán firmar contratos con distribuidoras y comercializadoras.
- El problema de fondo sigue siendo la infraestructura. Se espera que la finalización de la Reversión del Gasoducto del Norte permita traer gas de Vaca Muerta a menor costo.
El Gobierno anunció un acuerdo con YPF Refinor por la disponibilidad de gas natural para la comercialización con las industrias de la provincia, luego de gestiones realizadas ante la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas refinadoras y distribuidoras del servicio.
La confirmación llevó alivio al sector privado, especialmente, en las actividades azucarera y citrícola, que venían advirtiendo sobre el riesgo de paralización de la producción ante posibles cortes en el suministro durante el invierno.
El secretario de Producción, Eduardo Castro, explicó que, tras reuniones mantenidas en Buenos Aires con autoridades nacionales y empresas del sector energético, quedó garantizada la disponibilidad de gas para las industrias locales.
“Las negociaciones pudieron llegar a este contexto donde la provisión de gas para las industrias de Tucumán está asegurada. Ahora, las industrias tienen que realizar los respectivos contratos con las transportadoras y comercializadoras”, afirmó el funcionario en una entrevista con LG Play.
Según detalló, el acuerdo alcanza no solo a los ingenios azucareros y al sector citrícola, sino también a otras actividades industriales de la provincia que estaban afectadas por la incertidumbre energética, como el caso de la cerámica Marcos Paz.
Desde el sector empresario se venía señalando la preocupación existente por la disponibilidad de gas natural en plena zafra, en un contexto donde los ingenios requieren altos niveles de energía para sostener la producción.
Castro sostuvo que el problema de fondo continúa siendo la falta de infraestructura energética y apuntó a la demora en la Reversión del Gasoducto del Norte, obra considerada estratégica para permitir el ingreso de gas proveniente de Vaca Muerta hacia las provincias del NOA.
“Aquí hay una cuestión de infraestructura. Cuando se termine la reversión del gasoducto vamos a poder tener gas de Vaca Muerta a un precio mucho más accesible”, indicó el funcionario.
Además, explicó que el desarrollo de Vaca Muerta todavía atraviesa una etapa de expansión y que la finalización de las obras permitiría abaratar costos energéticos para el aparato productivo del norte argentino.
Tras el anuncio oficial, ahora las industrias deberán avanzar en la firma de contratos y acuerdos operativos con las empresas proveedoras para asegurar el suministro durante los próximos meses. Mientras tanto, el sector productivo mantiene la expectativa de que no se produzcan interrupciones en plena temporada alta de actividad industrial.