El oficialismo logró aprobar el proyecto que recorta subsidios al gas, al modificar el Régimen de Zona Fría

Por otra parte, el proyecto prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En esta línea, se determina que el PEN instruirá, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a aplicar créditos a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con la compañía, en caso que dichas distribuidoras estén incluidas en acuerdos de pago suscriptos en el marco de regímenes de regularización de deudas establecidos por el Gobierno Nacional y sin perjuicio de otros conceptos, sujeto a la declinación por parte de las mismas de la totalidad de reclamos judiciales o administrativos.