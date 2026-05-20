El oficialismo logró aprobar el proyecto que recorta subsidios al gas, al modificar el Régimen de Zona Fría
La iniciativa impulsada por el Gobierno fue votada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. En las localidades que habían ingresado al régimen en 2021, la reducción en la tarifa alcanzaría solo a los consumidores más vulnerables. Pasa al Senado.
Resumen para apurados
- La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy un proyecto del oficialismo para recortar los subsidios al gas en zonas frías, buscando reducir el gasto y focalizar la ayuda.
- Con 132 votos a favor, la norma modifica la ampliación de 2021 impulsada por el kirchnerismo, limitando el beneficio en zonas templadas solo a hogares vulnerables del sistema SEF.
- El proyecto pasa al Senado; de aprobarse, redefinirá la política energética nacional con tarifas más altas para la clase media y un fuerte ajuste en el gasto público estatal.
Con los números justos, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que recorta los subsidios al gas, al modificar el Régimen de Zona Fría. La iniciativa, impulsada desde el Gobierno, fue votada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.
Para la media sanción, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del Pro, la Unión Cívica Radical, los misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los dos del MID.
En tanto, se opusieron el bloque de Unión por la Patria; los cuatro del Frente de Izquierda; la Coalición Cívica; Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba; y Esteban Paulón, Pablo Farías, Pablo Juliano y los cordobeses Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Carlos Gutiérrez de Provincias Unidas.
La votación en particular sucedió por capítulos: el primero, que contempla los artículos 1,2 y 3, alcanzó 131 votos afirmativos, 109 negativos y 1 abstención; el segundo, que tiene solamente al artículo 4 y 5, cosechó 136 a favor y 105 en contra; el tercero, que incluye el 6 y el 7, salió con 140 avales y 101 en contra; el cuarto se aprobó con 134 afirmativos, 105 negativos y 1 abstención; el quinto resultó con 134 votos afirmativos, 102 negativos y 3 abstenciones; y el sexto. con 137 a favor, 102 en contra y 1 abstención.
El "corazón" del proyecto consiste en reformar el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
La iniciativa, denominada "Medidas Energéticas", tuvo un debate exprés en comisiones, donde fue defendida por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.
De lograr sanción la ley en el Senado, las áreas originarias mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, argumentó el PEN en el proyecto.
En tal sentido, el texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.
Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa (que incluye costos de transporte y distribución), con lo cual se estima que habrá modificaciones en lo que los usuarios beneficiados finalmente deban pagar.
El Régimen de Zona Fría seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, se faculta al PEN a aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un 50%.
Por otra parte, el proyecto prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En esta línea, se determina que el PEN instruirá, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a aplicar créditos a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con la compañía, en caso que dichas distribuidoras estén incluidas en acuerdos de pago suscriptos en el marco de regímenes de regularización de deudas establecidos por el Gobierno Nacional y sin perjuicio de otros conceptos, sujeto a la declinación por parte de las mismas de la totalidad de reclamos judiciales o administrativos.
Otro de los capítulos deroga regímenes de promoción y beneficios para el sector de hidrocarburos. Y, finalmente, se plantea la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.
Las intervenciones fueron de la oposición
Miembro informante como presidente de la Comisión de Energía, el libertario Facundo Correa Llano sostuvo que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios. Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario. Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”.
El mendocino destacó que el Gobierno encara “un camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados”. Al referirse a los gobiernos kirchneristas, cuestionó que años atrás “las tarifas no reflejaban los costos reales” y “los subsidios eran pagados por todos los argentinos, con el peor impuesto, el inflacionario”.
El mendocino Correa Llano fue el miembro informante del proyecto del Ejecutivo.
“Cuando el subsidio deja de estar focalizado deja de ser una herramienta social y pasa a ser transformarse en una distorsión”, insistió el legislador oficialista y defendió que “focalizar no es ajustar, es garantizar a que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”.
En su discurso, resaltó que el Régimen de Zona Fría no se elimina, sino lo que se hace es “corregir la expansión irresponsable que se dio en 2021”. Además, valoró que con esta gestión hay “una Argentina que vuelve a tener superávit energético”.
Acto seguido, Laura Rodríguez Machado sintetizó que esta reforma está “desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo”. Desenfundó muchas críticas contra el gobierno provincial su provincia, el Frente de Izquierda -a quienes llamó zurdos en reiteradas oportunidades- y al kirchnerismo. Luego, cuestionó que el Régimen sancionado en el 2021 “hizo una línea imaginaria y dejó afuera a los sectores más pobres de Córdoba, pero como tiene pocos habitantes no rendía electoralmente”
Respecto a esta nueva iniciativa, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal apeló a la narrativa oficialista y relató que busca “darle el subsidio al que realmente lo necesita”. En tal sentido, agregó que “estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan porque piensan que así los votaban a ustedes”, y cerró: “Nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quiénes realmente la necesitan, ustedes la usan política”.
La diputada fueguina Andrea Freites no se guardó nada y cargó contra La Libertad Avanza: “En un contexto de fragilidad e incertidumbre, el Gobierno recarga las facturas del gas y hace perder un beneficio de más de 25 años”. Defendió, a su vez, el Régimen vigente: “Esta Ley de Zona Fría es soberanía y federalismo real, y es conocer la temperatura real desde La Quiaca hasta el ‘Fin del Mundo -en alusión a su provincia-’”.
Contra las palabras de los miembros informantes, respondió que “no hay derecho a exigir un certificado de pobreza para vivir con algo que es necesario y es vital en donde tenemos temperaturas bajo cero y ráfagas de viento de más de 120 kilómetros”. Para terminar, expresó: “No condenen a las familias argentinas como están condenando a la clase trabajadora y a la clase media porque el pueblo argentino no puede más”.
La fueguina Andrea Freites defendió la norma sancionada por el Frente de Todos: “Esta Ley de Zona Fría es soberanía y federalismo real".
De lo más opositores que integran Provincias Unidas, Esteban Paulón consideró que “todos los días nos hablan de la restricción fiscal y de que no hay plata para el PAMI, los jubilados, las universidades, la ciencia o la discapacidad; pero sí hay plata para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras”.
Al cierre de su intervención, se dirigió al asesor presidencial Santiago Caputo, quien esta tarde tuiteó “Winter is coming” -frase de la serie de Game of Thrones y lema del invierno en la saga-: “El invierno efectivamente llegará en un mes, pero cargado de incrementos impagables en las facturas de gas para millones de argentinos”. “Los que la van a pasar mal son los usuarios, mientras otros la pasan muy bien al calor de los subsidios estatales y de la motosierra boba de este gobierno”, concluyó.
El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto recordó que “allá por el 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa tomó una medida igual con el subsidio del combustible”, y agregó que “la Patagonia es merecedora de este beneficio porque vivir ahí es de alto sacrificio con climas duros en el invierno y que tienen que tener subsidios plenos”. También, señaló que “las provincias patagónicas son generadoras del gas y el combustible de todo el país y merecen un beneficio diferenciado”.
También de Tierra del Fuego, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria) criticó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y cargó: “Van a tener el beneficio los que cumplen ciertos requisitos y los que no puedan cumplir van a pagar el 100%”. Después trató a los discursos del oficialismo de ser “irreales” y criticó que “en el contexto social que tenemos, los representantes de La Libertad Avanza están más preocupados en ver qué cargos en las intendencias van a ocupar y eso es una falta de respeto a la sociedad fueguina”.
Al cierre, la cordobesa Gabriela Estévez Unión por la Patria cuestionó: “Esto se trata de generarle un nuevo problema a las familias argentinas que van a tener que decidir si comen o pagan el gas”, y precisó que 9 de cada 10 familias tomaron deuda en los últimos dos años para poder complementar el salario.
Estévez indicó que en su provincia se verán afectadas unas 688 mil familias con la modificación de la ley de zonas frías. “Esta ley tiene un fondo fiduciario que pagamos entre todos y permite que se financie… lo que quieren hacer es apropiarse de este fondo para agarrar esa plata porque no saben cómo seguir tapando los agujeros que ustedes mismos generan”, apuntó y remató: “Me llama la atención que la bancada oficialista que impulsa esta ley casi ni la defienden”.
El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, respaldó el dictamen de su espacio que “reivindica el artículo 75 de la vieja Ley de Presupuesto nacida en el 2002. Venimos a reivindicar la ampliación de las zonas frías que impulsamos nosotros”, y planteó que el norte argentino “necesita una tarifa diferencial para la energía eléctrica y las zonas cálidas merecen un tratamiento especial”.
“Nos expresamos a favor que las provincias, municipios y cooperativas puedan renegociar sus deudas con CAMESA. Estamos a favor de una prórroga del régimen de energía renovables por 10 años con el claro compromiso de poder alcanzar el 30% de contribución al sistema energético”, expresó.
Martínez planteó que se necesita un plan federal de infraestructura vinculado a la energía y completar las redes de gasoducto para que “se pueda tener gas natural desde el norte y todo el NEA”.
Por el oficialismo, el cierre estuvo a cargo de Silvana Giudici criticó que la Ley 25.565 del 2002 creó un conjunto de zonas climáticas de frías a muy frías cuyos beneficiarios eran 974 mil, pero en el 2021 “llevaron una ampliación de las zonas de forma caprichosa a las zonas frías-templadas aumentando en 3 millones los beneficiarios sin diferenciarlos y tomaron la decisión más inequitativa e injusta de subsidios”.
“Desde hace años venimos subsidiando a las zonas más ricas de la Argentina como los barrios cerrados, countries. Atender a esos usuarios insume el 50% del Fondo Fiduciario, pero de eso no hablan y cada argentino paga un 5% más de impuestos para pagar esas zonas”, apuntó.
La libertaria sostuvo que un régimen de subsidio es eficiente cuando “ajusta donde puede y subsidia donde debe”, y cuestionó que “la mayoría de las provincias que se llenaron la boca hablando la población no tiene gas natural y en eso tiene que ver que los gobernadores si se ocuparon de hacer las obras”.
“La primera parte de la ley, las zonas frías se redefinen, pero el consumo de gas en la Patagonia y zonas originarias sigue igual con la misma cobertura. La zona fría ampliada los sectores vulnerables que ganan menos de 4 millones van a tener el mismo beneficio más un 20% de bonificación y un 25% de resolución 11/26. El 95% del subsidio está compensado. Basta de mitos”, explicó.
Respecto del segundo punto del texto sobre la reformulación de deudas con las empresas provinciales, precisó que “tratar de regularizar el mercado energético mayorista es algo que no se hace desde décadas y es necesario porque la ineficiencia que se provocó hizo que se acumulara hasta 18 mil millones de dólares de deuda en el gobierno de Alberto Fernández. Esta gente no sabe cómo funciona una matriz productiva del país”.
Giudici le enrostró al kirchnerismo que el mayor deudor del país es el gobernador bonaerense “inútil de Axel Kicillof que le debe al sistema eléctrico el 33% de todas las deudas de las provincias”, y remató: “Este gobierno impulsa la readecuación energética para no trasladarle a los ciudadanos la ineficiencia de algunos gobernantes que nos llevaron a la quiebra”.