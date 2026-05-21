Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Daniel Abad, salió a sentar su postura respecto del compromiso asumido ante el sector privado de hallar una salida a este cuello de botella energético, sin que eso implique la parálisis de la producción azucarera y citrícola. Anunció que el Poder Ejecutivo llego a un acuerdo con YPF Refinor por la disponibilidad de gas natural para la comercialización con las industrias de la provincia, luego de gestiones realizadas ante la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas refinadoras y distribuidoras del servicio. “Las negociaciones pudieron llegar a este contexto donde la provisión de gas para las industrias de Tucumán está asegurada. Ahora, las industrias tienen que realizar los respectivos contratos con las transportadoras y comercializadoras”, afirmó por su parte el secretario de la Producción, Eduardo Castro. Según detalló, el acuerdo alcanza no solo a los ingenios azucareros y al sector citrícola, sino también a otras actividades industriales de la provincia que estaban afectadas por la incertidumbre energética, como el caso de la cerámica Marcos Paz.