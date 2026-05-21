Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

Las negociaciones para la provisión de gas industrial van más allá de lo económico. El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo contactos permanentes con la Casa Rosada, con el fin de que evitar que el sector productivo local quede sin el fluido en medio de las zafras citrícola y azucarera. Las charlas no sólo giraron en torno del gas; también en la situación del consumo eléctrico que, en el caso de Tucumán, suele expandirse durante el verano. Hubo promesas de avanzar con una exención impositiva para las “zonas cálidas”, en medio del debate del régimen de “zonas frías” con el que se intenta recortar los subsidios al consumo de gas. Jaldo estuvo pendiente de lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Su bloque Independencia resultaba clave para la votación de la iniciativa.
En la previa, las tensiones por el corte del suministro de gas a la industria tucumana fueron cesando. “Las dificultades ahora en el abastecimiento del gas en el invierno no pueden pesar solo en el noroeste y el noreste del país, porque son las zonas que han tenido menos inversiones. Entonces resulta que cuando aparece la necesidad de gas importado, a precios que quintuplican los precios del año pasado, la industria de esta región debe soportar ese costo que es, por supuesto, inaccesible para la actividad”, afirmó a LG Play el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo.
Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Daniel Abad, salió a sentar su postura respecto del compromiso asumido ante el sector privado de hallar una salida a este cuello de botella energético, sin que eso implique la parálisis de la producción azucarera y citrícola. Anunció que el Poder Ejecutivo llego a un acuerdo con YPF Refinor por la disponibilidad de gas natural para la comercialización con las industrias de la provincia, luego de gestiones realizadas ante la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas refinadoras y distribuidoras del servicio. “Las negociaciones pudieron llegar a este contexto donde la provisión de gas para las industrias de Tucumán está asegurada. Ahora, las industrias tienen que realizar los respectivos contratos con las transportadoras y comercializadoras”, afirmó por su parte el secretario de la Producción, Eduardo Castro. Según detalló, el acuerdo alcanza no solo a los ingenios azucareros y al sector citrícola, sino también a otras actividades industriales de la provincia que estaban afectadas por la incertidumbre energética, como el caso de la cerámica Marcos Paz.
Agradecimiento
La Unión Industrial de Tucumán (UIT) expresó este miércoles su “más sincero agradecimiento” al Gobierno de la Provincia por las gestiones realizadas para asegurar la disponibilidad de gas natural para el sector industrial tucumano a valores que las empresas puedan afrontar sin perder competitividad.
En un comunicado firmado por la vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani; el secretario, Santiago Bonatti; y la vocal, Catalina Rocchia Ferro, la entidad destacó el trabajo encabezado por el gobernador y por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quienes llevaron adelante “intensas gestiones” ante las autoridades nacionales y los distintos actores del sistema energético.
“Para la industria tucumana, contar con gas natural en condiciones económicamente competitivas es fundamental para sostener la producción, preservar el empleo y continuar aportando al desarrollo económico y social de nuestra provincia”, señaló la UIT en el texto.
La entidad industrial también valoró la “sinergia alcanzada entre el sector público y el sector privado” en un contexto complejo que exige coordinación y esfuerzos compartidos. “Esta articulación demuestra una clara comprensión del papel que cumple la industria como generadora de inversión, valor agregado, exportaciones y miles de puestos de trabajo para los tucumanos”, agregaron.