Crisis por el gas en Tucumán: industriales alertan sobre una paralización de las actividades productivas

Habilitación para corte

El periodo invernal inició de manera oficial para la industria del gas y a partir de ahora se espera un aumento de la demanda a nivel nacional, a medida que las bajas temperaturas se impongan en el territorio argentino. En ese contexto, las industrias de Tucumán y del resto del NOA ya fueron notificadas sobre la entrada en vigencia de la disposición del gobierno Milei, aplicada a través de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece posibles cortes en el suministro de gas para las plantas fabriles y grandes usuarios comerciales con contratos, especialmente aquellos de carácter interrumpible.