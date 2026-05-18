Memoria y democracia: Tucumán recibirá un simposio internacional sobre los juicios de Nuremberg

Uno de los conceptos que atravesará el encuentro será el “puente” entre los juicios de Nuremberg y el juicio a las Juntas en Argentina. El coordinador general de la Escuela de Gobierno, Hugo Navas, destacó que el simposio buscará poner en diálogo ambas experiencias judiciales y sus implicancias actuales. Pero además señaló que el encuentro permitirá discutir “el ahora” desde Tucumán, a través de figuras como Gil Lavedra y Rafecas.