Memoria y democracia: Tucumán recibirá un simposio internacional sobre los juicios de Nuremberg

Resumen para apurados
- Tucumán recibirá este jueves y viernes un simposio por los 80 años de los Juicios de Nuremberg, con embajadores y jueces, para debatir sobre justicia penal y derechos humanos.
- Impulsado por la Corte local, la DAIA y la UNT, el evento vincula el proceso nazi con el Juicio a las Juntas, analizando el impacto de la desinformación y el odio en la actualidad.
- El foro busca fortalecer la memoria histórica frente al retroceso global en derechos humanos, promoviendo el pensamiento crítico para prevenir la repetición de genocidios.
Ocho décadas después de los juicios de Nuremberg, el proceso que sentó las bases del derecho penal internacional moderno tras el horror nazi, Tucumán será sede de un encuentro internacional que buscará discutir no solo el pasado, sino también los desafíos del presente. Entre guerras, discursos de odio, polarización y desinformación, el Simposio Internacional “80 años de los Juicios de Nuremberg” reunirá en la provincia a jueces, académicos, embajadores y especialistas en derechos humanos de distintos países.
El acto inaugural se realizará el jueves a las 11, en el Teatro San Martín, mientras que las actividades académicas continuarán hasta el viernes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. La participación será libre y gratuita.
Entre los invitados internacionales estarán el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé; el embajador de Israel, Eyal Sela; el juez federal Daniel Rafecas; Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal del Juicio a las Juntas; representantes del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; especialistas de Brasil, Perú y Alemania; y miembros del Centro Simon Wiesenthal para Latinoamérica.
La iniciativa surgió luego de una diplomatura previa impulsada en Tucumán y fue creciendo hasta adquirir una dimensión internacional. El vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, explicó que el proyecto comenzó a tomar forma tras conversaciones con la Fundación Simon Wiesenthal y con la embajada alemana. A partir de allí, comenzaron a sumarse instituciones como la DAIA, la UNT, la Federación Argentina de la Magistratura, colegios profesionales y organismos internacionales.
Para los organizadores, el simposio no se limitará a una conmemoración histórica. El eje central será reflexionar sobre cómo este proceso aún hoy dialoga con el presente.
“La memoria no es una acción del pasado, sino una responsabilidad presente”, sostuvo el presidente de DAIA Tucumán, Alejandro Azaretzky. En esa línea, advirtió sobre la banalización de conceptos como genocidio y Holocausto y remarcó la necesidad de promover pensamiento crítico en las nuevas generaciones.
“Vivimos en un mundo donde la información abruma y muchas veces la verdad se vuelve relativa. Por eso es importante generar espacios de formación y reflexión para comprender lo que pasó y evitar que vuelva a suceder”, señaló.
La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, Marcela Ruiz, consideró que el momento actual obliga a fortalecer la transmisión de la memoria histórica. “Estamos atravesando un retroceso grande en derechos humanos”, afirmó. Y agregó: “Nuestra principal responsabilidad es transmitir esto a las generaciones futuras, no solamente desde el recuerdo, sino también desde la formación y el compromiso”.
Uno de los conceptos que atravesará el encuentro será el “puente” entre los juicios de Nuremberg y el juicio a las Juntas en Argentina. El coordinador general de la Escuela de Gobierno, Hugo Navas, destacó que el simposio buscará poner en diálogo ambas experiencias judiciales y sus implicancias actuales. Pero además señaló que el encuentro permitirá discutir “el ahora” desde Tucumán, a través de figuras como Gil Lavedra y Rafecas.
Para Navas, la presencia conjunta de los embajadores de Alemania e Israel también tendrá una fuerte carga simbólica. “Representan a dos naciones atravesadas por un conflicto histórico terrible, pero que hoy vienen a Tucumán con un mensaje de reconciliación, de resiliencia y de construcción de paz”, expresó.
El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, sostuvo que el simposio aparece en un momento social marcado por la violencia y la confrontación. “Vivimos una sociedad encrispada, impregnada de violencia y discursos de odio. Creo que este encuentro sirve para detenernos y reflexionar”, afirmó.
Además, destacó el valor simbólico de que el evento tenga lugar en la provincia. “Es un mensaje de que Tucumán es tierra de paz, una provincia donde existe convivencia armónica y pluralidad”, señaló.
El encuentro fue declarado de Interés Provincial por el gobernador Osvaldo Jaldo y contará con el acompañamiento del ministerio de Educación (brindará puntaje docente y certificado de asistencia), la Legislatura, la UNT, la DAIA y distintas entidades académicas y judiciales.