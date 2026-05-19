Secciones
SociedadActualidad

Tucumán se prepara para tener su propia Ruta del Café de Especialidad: convocatoria abierta

El Gobierno provincial busca dar impulso al café de especialidad para entrenar el paladar de los consumidores y garantizar condiciones básicas de calidad entre los productores y el sector gastronómico.

Tucumán se prepara para tener su propia Ruta del Café de Especialidad: convocatoria abierta
Foto: LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El IDEP lanzó en Tucumán la convocatoria para crear la primera Ruta del Café de Especialidad, buscando integrar al sector gastronómico para potenciar el turismo y la producción.
  • Ante el crecimiento del cultivo local, el programa provincial evaluará estándares de calidad en dos etapas para seleccionar comercios que cumplan con requisitos internacionales.
  • Esta estrategia busca educar al consumidor y posicionar a Tucumán como referente nacional de la caficultura, impulsando el desarrollo económico y la competitividad regional.
Resumen generado con IA

El sector productivo tucumano está apostando de lleno al cultivo de café en la provincia. En consonancia con un mercado que busca crecer, el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) anunció una noticia para los locales gastronómicos relacionados al rubro. Esta semana abrió la convocatoria para el 1° registro de cafeterías de especialidad de Tucumán, lo que busca posicionar un tour entre la oferta gastronómica local.

Café en tomate “biodinámico”: ¿la nueva especialidad de los bares palermitanos?

Café en tomate “biodinámico”: ¿la nueva especialidad de los bares palermitanos?

En el marco del Programa Provincial del Café, se convocó a los comercios tucumanos especializados en café de autor o de especialidad a inscribirse en el registro. La Specialty Coffee Association define al café de especialidad como un café o una experiencia relacionada con el café que se reconoce por sus atributos distintivos, lo que resulta en un valor significativamente mayor dentro del mercado.

Ruta del Café de Especialidad en Tucumán

La base de datos formada a partir del registro que acaba de abrirse permitirá diseñar la Ruta del Café de Especialidad. En este sentido, se planteó el proyecto como “una herramienta clave para el fomento comercial y turístico de la provincia como referente de la caficultura a nivel nacional”. El objetivo será potenciar el sector comercial y turístico, elevando la calidad de la gastronomía tucumana.

La “Ruta…” dará lugar para que los tucumanos entrenen su paladar y puedan reconocer la calidad del café al degustarlo. En consecuencia, se ampliará el circuito de agentes involucrados en esta bebida, desde su producción hasta su consumo.

Registro en la Ruta del Café de Especialidad

El registro se realizará en etapas y la primera acaba de iniciarse. Esta consistirá en un relevamiento mediante el cual los comercios interesados deberán inscribirse en el formulario del IDEP (formulario). En la inscripción se solicitarán datos del negocio, del o los responsables y también del café que se trabaja allí.

La segunda etapa consistirá en una evaluación. El IDEP realizará una selección verificando que los comercios cumplan con los requisitos y estándares propios del sector del café de especialidad. Por último, se diseñará el mapa de actores y se propondrá una agenda estratégica de trabajo conjunto para fortalecer la competitividad y potenciar el posicionamiento de Tucumán como líder de la caficultura.

La inscripción no garantiza la inclusión automática en acciones promocionales o en el recorrido que realice la Ruta del Café. El IDEP informó que se reservará la facultad de seleccionar comercios basándose en criterios técnicos y de calidad que aseguren la viabilidad del programa provincial.

Para más información, se puede ingresar al comunicado oficial que realizó el IDEP.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán
1

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán
2

Impulsan pedido de juicio político contra Miguel Terraf, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina
3

“Tafí Viejo”, la serie que hizo historia en los Martín Fierro: ganó tres estatuillas y llevó a Tucumán al centro de la televisión argentina

Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo
4

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con Tafí Viejo: “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”
5

Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con "Tafí Viejo": “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

Ranking notas premium
Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral
1

Cinco claves para entender la disputa por el Rectorado de la UNT: que pasará hoy y cómo sigue el cronograma electoral

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
5

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Más Noticias
Mentirosa: los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

"Mentirosa": los alumnos de la escuela Normal cuestionaron la explicación de Susana Montaldo

Condenaron a un abogado por negligencia profesional: deberá indemnizar a su cliente con $3,5 millones

Condenaron a un abogado por negligencia profesional: deberá indemnizar a su cliente con $3,5 millones

Tensión en la escuela Normal: cruces entre padres y policías durante una sentada de alumnos que exigen mejoras

Tensión en la escuela Normal: cruces entre padres y policías durante una sentada de alumnos que exigen mejoras

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Martes y miércoles fríos, pero sin lluvias: el frente polar llegaría el jueves a Tucumán

Horóscopo chino: los signos que triunfarán en sus finanzas en los últimos días de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que triunfarán en sus finanzas en los últimos días de mayo, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por frío extremo: se esperan temperaturas peligrosas para la salud este martes

Alerta amarilla por frío extremo: se esperan temperaturas "peligrosas para la salud" este martes

El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

Cabrera apuntó contra la Junta Electoral y advirtió sobre una posible intervención de la UNT

Cabrera apuntó contra la Junta Electoral y advirtió sobre una posible intervención de la UNT

Comentarios