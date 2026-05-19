Tucumán se prepara para tener su propia Ruta del Café de Especialidad: convocatoria abierta

Resumen para apurados
- El IDEP lanzó en Tucumán la convocatoria para crear la primera Ruta del Café de Especialidad, buscando integrar al sector gastronómico para potenciar el turismo y la producción.
- Ante el crecimiento del cultivo local, el programa provincial evaluará estándares de calidad en dos etapas para seleccionar comercios que cumplan con requisitos internacionales.
- Esta estrategia busca educar al consumidor y posicionar a Tucumán como referente nacional de la caficultura, impulsando el desarrollo económico y la competitividad regional.
El sector productivo tucumano está apostando de lleno al cultivo de café en la provincia. En consonancia con un mercado que busca crecer, el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) anunció una noticia para los locales gastronómicos relacionados al rubro. Esta semana abrió la convocatoria para el 1° registro de cafeterías de especialidad de Tucumán, lo que busca posicionar un tour entre la oferta gastronómica local.
En el marco del Programa Provincial del Café, se convocó a los comercios tucumanos especializados en café de autor o de especialidad a inscribirse en el registro. La Specialty Coffee Association define al café de especialidad como un café o una experiencia relacionada con el café que se reconoce por sus atributos distintivos, lo que resulta en un valor significativamente mayor dentro del mercado.
Ruta del Café de Especialidad en Tucumán
La base de datos formada a partir del registro que acaba de abrirse permitirá diseñar la Ruta del Café de Especialidad. En este sentido, se planteó el proyecto como “una herramienta clave para el fomento comercial y turístico de la provincia como referente de la caficultura a nivel nacional”. El objetivo será potenciar el sector comercial y turístico, elevando la calidad de la gastronomía tucumana.
La “Ruta…” dará lugar para que los tucumanos entrenen su paladar y puedan reconocer la calidad del café al degustarlo. En consecuencia, se ampliará el circuito de agentes involucrados en esta bebida, desde su producción hasta su consumo.
Registro en la Ruta del Café de Especialidad
El registro se realizará en etapas y la primera acaba de iniciarse. Esta consistirá en un relevamiento mediante el cual los comercios interesados deberán inscribirse en el formulario del IDEP (formulario). En la inscripción se solicitarán datos del negocio, del o los responsables y también del café que se trabaja allí.
La segunda etapa consistirá en una evaluación. El IDEP realizará una selección verificando que los comercios cumplan con los requisitos y estándares propios del sector del café de especialidad. Por último, se diseñará el mapa de actores y se propondrá una agenda estratégica de trabajo conjunto para fortalecer la competitividad y potenciar el posicionamiento de Tucumán como líder de la caficultura.
La inscripción no garantiza la inclusión automática en acciones promocionales o en el recorrido que realice la Ruta del Café. El IDEP informó que se reservará la facultad de seleccionar comercios basándose en criterios técnicos y de calidad que aseguren la viabilidad del programa provincial.
Para más información, se puede ingresar al comunicado oficial que realizó el IDEP.