Dieter Lamlé, embajador alemán en Argentina: “Los juicios de Núremberg son un punto de inflexión”

Yo estoy muy feliz de que él también va a estar presente. Significa paz, significa muchas cosas. Yo estoy muy feliz, además estoy muy feliz de estar otra vez en Tucumán. Es la tercera vez que viajo a Tucumán. Ustedes saben que nosotros con la Nacional de Tucumán y universidades en Alemania tenemos convenios, estamos trabajando sobre la hermandad entre la provincia de Thüringen, la capital sería Erfurt, con Tucumán. Vamos a inaugurar durante mi visita la nueva oficina del Cónsul Honorario, que va a tener más espacio para más reuniones todavía, que va a estar en la calle Lobo de la Vega. Y además voy a hablar sobre el tema educación dual, porque yo sé que la provincia de Tucumán está muy interesada. Eso es solamente para explicar una mezcla 70% práctica y 30% teoría para gente joven. Entre colegio y la universidad se hace eso. Nosotros en Alemania tenemos este sistema hace 400 años, así que debe ser bueno. Muchos gobiernos de provincia tienen interés en tener gente más calificada en el momento, en especial las provincias en el norte, donde la minería está, pero ¿quién va a hacer todo el trabajo si las mineras, la exploración de las minas sube? Y para eso ustedes necesitan gente joven bien calificada y el sistema de educación dual puede ayudar. Y aunque según mis conocimientos, Tucumán no está lleno de minas, pero en principio se necesita gente cualificada en todos lados.