Dieter Lamlé, embajador alemán en Argentina: “Los juicios de Núremberg son un punto de inflexión”

Mañana jueves y el viernes se realizará en Tucumán el Simposio Internacional “80 años de los Juicios de Núremberg” que reunirá en la provincia a jueces, académicos, embajadores y especialistas en derechos humanos de distintos países. Entre los asistentes estará el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé quien, antes de llegar a la provincia dialogó con LA GACETA en estos términos:
- Hay un interés especial en este simposio por la importancia del tema que se va a tratar…
Para nosotros este simposio internacional que vamos a tener esta semana es un evento muy importante y la participación de la embajada está garantizada. Yo voy a ir a Tucumán, además va a venir un experto alemán, jurista y experto de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, a quién traemos especialmente a Argentina para enriquecer este intercambio con una perspectiva internacional. Así que para nosotros los juicios de Núremberg no fue solamente un momento histórico ya después de la Segunda Guerra Mundial fue un verdadero punto de inflexión para la humanidad, porque por primera vez la comunidad internacional dejó en claro que incluso quienes ejercen el poder de Estado pueden y deben rendir cuentas por crímenes de guerra, crimen contra la humanidad y el genocidio. Y los principios que surgieron en Núremberg marcaron profundamente el desarrollo del derecho internacional y siguen siendo una referencia fundamental hasta hoy. Así que por eso el tema memoria, justicia con el pasado alemán, 80 años de los Juicios de Nuremberg, eso es el interés alemán y por eso estoy muy feliz y orgulloso de poder participar ahí en el simposio internacional en Tucumán.
-.¿Cómo se vive en Alemania este momento, a 80 años del juicio? ¿Cuál es la visión que se tiene hoy de ese momento histórico?
Bueno, los juristas piensan mucho en los juicios de Nuremberg porque cambió el derecho internacional. Antes solamente podía ser juzgado si había una ley, en este caso todavía no había la ley y había los juicios. Eso fue un desarrollo muy importante para el derecho internacional. Así que todos los juristas en Alemania saben qué es el juicio, qué significan los juicios de Núremberg. Y bueno, si, este año estamos conmemorando 80 años. Salió una película en la televisión alemana, también en el cine sobre eso. Es un tema y no solamente es un tema jurídico, lógicamente también es un tema de democracia, de memoria, de justicia, de todo eso. Y eso ya son valores que siempre corresponden a la nación alemana.
- Es además una oportunidad para enseñar sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Cómo se lleva en Alemania, a las escuelas, en los colegios, la enseñanza de hechos tan importantes como este?
Bueno, eso ya se aprende en el colegio y también se sigue en las universidades, lógicamente en el sector Derecho, pero también en el sector político, en el sector historia. Y es parte prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Y esa parte, Segunda Guerra Mundial, siempre forma parte de cualquier cosa de educación en Alemania. Y eso también es una de las ideas por qué lo hacemos en la Universidad de Tucumán, para que haya después en los currículum cursos sobre ese tema.
- Usted sabe que Tucumán es la cuna de la democracia en nuestro país y me parece importante resaltar que se haga en nuestra provincia un simposio tan importante…
Eso es. Nosotros hemos organizado aquí en la Universidad de Buenos Aires, en noviembre hicimos un simposio sobre 80 años de Núremberg y 40 años del juicio a las Juntas. Y ahí también yo voy a dar mis discursos sin revelar algo ya ahora eso va a ser, voy a ver qué puentes y qué comparaciones se puede hacer entre los juicios de Núremberg y los juicios de la Argentina.
- Además de su presencia como embajador de Alemania, vamos a tener la presencia del embajador de Israel, y me parece un gesto muy importante, sobre todo de paz…
Yo estoy muy feliz de que él también va a estar presente. Significa paz, significa muchas cosas. Yo estoy muy feliz, además estoy muy feliz de estar otra vez en Tucumán. Es la tercera vez que viajo a Tucumán. Ustedes saben que nosotros con la Nacional de Tucumán y universidades en Alemania tenemos convenios, estamos trabajando sobre la hermandad entre la provincia de Thüringen, la capital sería Erfurt, con Tucumán. Vamos a inaugurar durante mi visita la nueva oficina del Cónsul Honorario, que va a tener más espacio para más reuniones todavía, que va a estar en la calle Lobo de la Vega. Y además voy a hablar sobre el tema educación dual, porque yo sé que la provincia de Tucumán está muy interesada. Eso es solamente para explicar una mezcla 70% práctica y 30% teoría para gente joven. Entre colegio y la universidad se hace eso. Nosotros en Alemania tenemos este sistema hace 400 años, así que debe ser bueno. Muchos gobiernos de provincia tienen interés en tener gente más calificada en el momento, en especial las provincias en el norte, donde la minería está, pero ¿quién va a hacer todo el trabajo si las mineras, la exploración de las minas sube? Y para eso ustedes necesitan gente joven bien calificada y el sistema de educación dual puede ayudar. Y aunque según mis conocimientos, Tucumán no está lleno de minas, pero en principio se necesita gente cualificada en todos lados.