Activistas por Gaza, de rodillas y atados en Israel

Para el movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna en Gaza, las imágenes son una muestra de la “depravación moral” de Israel. La ONG Adalah, que representa a los activistas, denunció la política de Israel hacia la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. “Israel está aplicando una política criminal de abuso y humillación contra activistas que buscan enfrentar los crímenes continuos de Israel contra el pueblo palestino”, dijo Adalah, cuyos abogados fueron a la prisión para reunirse con los detenidos. Además, denunciaron que los activistas “fueron secuestrados por la fuerza en aguas internacionales y llevados a territorio israelí en contra de su voluntad”.