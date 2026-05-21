Activistas por Gaza, de rodillas y atados en Israel

ASHDOD, Israel.- El ministro israelí de Seguridad Nacional, de ultraderecha, publicó un video en el que se vea a los activistas de una flotilla que iba a Gaza con ayuda humanitaria arrodillados, con las manos atadas y la frente contra el suelo, lo que desató críticas incluso dentro de Israel.
El video, compartido en X por el ministro Itamar Ben Gvir, se publicó después de que las fuerzas israelíes interceptaran los barcos de la flotilla en el mar y comenzaran a detener a cientos de activistas extranjeros en el puerto sureño de Ashdod. Bajo el mensaje “Bienvenidos a Israel”, se ve a decenas de activistas en la cubierta de un barco militar, con el sonido del himno de Israel de fondo, y el ministro ondeando la bandera nacional.
Las imágenes recibieron críticas hasta del primer ministro Benjamin Netanyahu y de su ministro de Relaciones Exteriores. “Israel tiene pleno derecho a impedir que las flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamas entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza”, declaró Netanyahu.
“Sin embargo, la forma en la que el ministro Ben Gvir ha tratado a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y las normas de Israel”, aclaró.
Netanyahu pidió, eso si, que los activistas sean expulsados “cuanto antes”.
Mike Huckabee, embajador en Israel de Estados Unidos, el principal aliado del país, calificó como “despreciables” las acciones del ministro israelí de ultraderecha.
El canciller español, José Manuel Albares, exigió disculpas a Israel por el trato “monstruoso, inhumano e indigno” a estos activistas, entre ellos una cuarentena de españoles. Albares dijo que convocó a la representante diplomática de Israel en España.
Francia también convocó al embajador israelí por los “actos inadmisibles” del ministro israelí, al tiempo que expresó su “indignación”, a través de un mensaje en X del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller Antonio Tajani también calificaron de “inadmisible” la situación con los activistas, entre ellos varios de sus connacionales, que han sido “sometidos a un trato que atenta contra la dignidad humana”, declararon en un comunicado conjunto.
Bélgica convocó a la embajadora israelí y Alemania calificó el trato a los activistas como “totalmente inaceptable”.
La comisaria europea de igualdad y gestión de crisis, Hadja Lahbib, afirmó que “nadie debería ser castigado por defender a la humanidad” y argumentó que los activistas “no son delincuentes condenados”. Turquía denunció la “mentalidad bárbara” del gobierno israelí y elevó llamados para que los activistas salgan cuanto antes de ese país.
La ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, dijo estar “verdaderamente horrorizada”. Dijo que las imágenes “violan los más básicos estándares de respeto y dignidad con los que se debería tratar a las personas”.
Es el tercer intento en un año del grupo de romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, para llevar ayuda humanitaria al territorio palestino, destrozado por la guerra y en grave escasez desde el inicio del conflicto, en octubre de 2023, tras un ataque de Hamas.
“Exhibición vergonzosa”
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí ya había anunciado que los 430 miembros de la flotilla Global Sumud, compuesta por 50 barcos e interceptada frente a las costas de Chipre, estaban en camino a Israel.
El canciller israelí, Gideon Saar, criticó el video y acusó a Ben Gvir de causar “daño a sabiendas a nuestro Estado con esta exhibición vergonzosa”. Agregó que no es la primera vez. “Ha echado por tierra los enormes, profesionales y exitosos esfuerzos realizados por tanta gente (...) No, tú no eres la cara de Israel”, lanzó en X.
Para el movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna en Gaza, las imágenes son una muestra de la “depravación moral” de Israel. La ONG Adalah, que representa a los activistas, denunció la política de Israel hacia la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. “Israel está aplicando una política criminal de abuso y humillación contra activistas que buscan enfrentar los crímenes continuos de Israel contra el pueblo palestino”, dijo Adalah, cuyos abogados fueron a la prisión para reunirse con los detenidos. Además, denunciaron que los activistas “fueron secuestrados por la fuerza en aguas internacionales y llevados a territorio israelí en contra de su voluntad”.