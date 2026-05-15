La guerra en Medio Oriente avanza, entre ataques y gestiones

Ayuda para desbloquear estrecho de Ormuz

Donald Trump afirmó en una entrevista que el presidente chino Xi Jinping le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz y le aseguró que Pekín no enviará material militar a Irán en el conflicto que mantiene con Estados Unidos. “Dijo que no va a entregar equipo militar (...) lo dijo con mucha firmeza”, declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín. “Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo: ‘Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo’”, añadió Trump.