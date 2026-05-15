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La guerra en Medio Oriente avanza, entre ataques y gestiones

En la conflictiva zona se enfrentan Israel, Estados Unidos y la República Islámica de Irán.

BOMBAS. Ataques israelíes sobre el sur del Líbano dejaron 12 muertos. BOMBAS. Ataques israelíes sobre el sur del Líbano dejaron 12 muertos.
Hace 4 Hs

Hezbollah dice que atacó el norte de Israel

El movimiento chiita libanés Hezbollah afirmó que atacó con un dron a tropas israelíes en el norte de Israel, mientras Líbano e Israel mantienen un nuevo ciclo de conversaciones directas en Washington. En un comunicado, el grupo proiraní informó que “atacó con un dron una concentración de soldados del ejército enemigo israelí en la zona de Rosh HaNikra”, cerca de la frontera con Líbano.  

Ayuda para desbloquear estrecho de Ormuz 

Donald Trump afirmó en una entrevista que el presidente chino Xi Jinping le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz y le aseguró que Pekín no enviará material militar a Irán en el conflicto que mantiene con Estados Unidos. “Dijo que no va a entregar equipo militar (...) lo dijo con mucha firmeza”, declaró Trump a Fox News, después de su cumbre con Xi en Pekín. “Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo: ‘Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo’”, añadió Trump.

Un “socio activo” en la guerra

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, acusó a los Emiratos de desempeñar un papel “activo” junto a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. “Los Emiratos Árabes Unidos son un socio activo de la agresión (contra Irán), no hay ninguna duda”, declaró durante la cumbre de los BRICS en India. “Ahora es evidente que participaron en estos ataques, quizá incluso actuaron directamente contra nosotros”.

Civiles heridos en Israel tras un ataque con drones

Un ataque con drones del movimiento proiraní libanés Hezbollah hirió a decenas de civiles en el norte de Israel, anunció el ejército israelí. “Un dron explosivo lanzado por la organización terrorista Hezbollah impactó en territorio israelí, cerca de la frontera entre Israel y Líbano”, declaró el ejército. “Varios civiles israelíes resultaron heridos y fueron evacuados al hospital para recibir tratamiento”.

Frente común en Pekín: Trump y Xi exigen un Irán no nuclear y el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

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Al menos 22 muertos en ataques israelíes en Líbano

El ejército israelí intensificó este miércoles sus ataques en Líbano, causando al menos 22 muertos, según el Ministerio de Salud libanés, y a pesar de la tregua vigente desde el 17 de abril.Estos ataques, en más de 30 lugares distintos según la agencia de prensa oficial (ANI), se producen antes del inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel en Washington, un diálogo al que Hezbollah se opone.

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