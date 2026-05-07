La Corte israelí se niega a liberar a activistas por Gaza

BEERSEBA, Israel.- Un tribunal confirmó en apelación la prolongación del encarcelamiento hasta el domingo del brasileño Thiago Ávila y del español-palestino Saif Abu Keshek, dos activistas detenidos por las fuerzas israelíes cuando iban en una flotilla rumbo a Gaza, indicó su abogada. Tras su detención, frente a las costas de la isla griega de Creta, fueron trasladados a Israel para ser interrogados. Los demás activistas -entre ellos, varios argentinos- fueron llevados a la isla griega y puestos en libertad.