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Israel mató a Izz al-Din al-Haddad, pieza clave del ataque del 7 de octubre y gestor de los rehenes en Gaza

Tras la eliminación de Mohammed Sinwar, Al-Haddad había asumido la tarea de reconstruir las capacidades operativas de Hamas.

“Izz al-Din al-Haddad fue asesinado en un ataque israelí. “Izz al-Din al-Haddad fue asesinado en un ataque israelí.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ejército de Israel abatió este viernes en la ciudad de Gaza a Izz al-Din al-Haddad, alto mando de Hamas y organizador del ataque del 7 de octubre, mediante un ataque de precisión.
  • Al-Haddad lideraba la reconstrucción de Hamas tras la muerte de Mohammed Sinwar y gestionaba el sistema de rehenes. El ataque en un edificio y un vehículo dejó siete fallecidos.
  • Este golpe debilita la cúpula de Hamas y tensiona la frágil tregua vigente. Israel ratifica su postura de neutralizar a los responsables de la masacre pese al cese de hostilidades.
Resumen generado con IA

En una operación de precisión en la ciudad de Gaza, el Ejército de Israel abatió este viernes a Izz al-Din al-Haddad, uno de los comandantes de mayor rango del brazo armado de Hamas. La noticia fue confirmada tanto por el gobierno de Benjamin Netanyahu como por altos mandos del grupo terrorista, quienes detallaron que el ataque alcanzó un departamento y un vehículo civil, dejando un saldo de siete muertos y decenas de heridos.

Al-Haddad era considerado por Israel como uno de los "arquitectos" de la masacre del 7 de octubre de 2023, donde fueron asesinadas más de 1.200 personas. Tras la eliminación de Mohammed Sinwar, Al-Haddad había asumido la tarea de reconstruir las capacidades operativas de Hamas. 

Según el Ministerio de Defensa israelí, el líder terrorista no solo planificó nuevas ofensivas, sino que gestionó el sistema de cautiverio de los rehenes, utilizando a los propios secuestrados como escudos humanos para evitar ser blanco de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Este golpe ocurrió en un escenario de extrema fragilidad para el alto el fuego alcanzado en octubre pasado. A pesar de la tregua, Israel mantiene ataques selectivos para neutralizar a los responsables del 7 de octubre, mientras que la cifra de palestinos muertos en la Franja ya supera los 72.000, según cifras de la ONU. 

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