Israel mató a Izz al-Din al-Haddad, pieza clave del ataque del 7 de octubre y gestor de los rehenes en Gaza

En una operación de precisión en la ciudad de Gaza, el Ejército de Israel abatió este viernes a Izz al-Din al-Haddad, uno de los comandantes de mayor rango del brazo armado de Hamas. La noticia fue confirmada tanto por el gobierno de Benjamin Netanyahu como por altos mandos del grupo terrorista, quienes detallaron que el ataque alcanzó un departamento y un vehículo civil, dejando un saldo de siete muertos y decenas de heridos.