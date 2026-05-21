Seguridad vial: relanzan “Mejor un coro de niños que un coro de ángeles”

Con un férreo reclamo al Gobierno, por parte de la sociedad civil -representada por el colectivo Meta Tucumán-, para que se involucre más en la prevención de accidentes viales se relanzó ayer la campaña “Mejor un coro de niños que un coro de ángeles”. La iniciativa, impulsada por Meta Tucumán, por la empresa Yuhmak y por el Ministerio de Salud de la provincia, busca generar conciencia en motociclistas sobre la importancia de cumplir las normas: uso correcto de un buen casco y prohibición de llevar más de un pasajero y de utilizar el celular mientras se conduce, entre otras.