Nuevos semáforos en la capital para mejorar el tránsito y la seguridad vial

Los dispositivos fueron instalados en los cruces de avenida Jujuy y Fortunata García y de avenida Alem y La Plata.

Hace 2 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó este jueves dos nuevos complejos semaforizados. Los dispositivos fueron instalados en los cruces de avenida Jujuy y Fortunata García, en el barrio Victoria, y en avenida Alem y La Plata, en la zona sur de la capital.

Con estas incorporaciones, se incorporaron 42 nuevos semáforos de última generación en dos años, lo que eleva a 428 la cantidad de esquinas que cuentan con señalización luminosa en pleno funcionamiento. 

En octubre de 2023, cuando comenzó la actual gestión de Rossana Chahla, la ciudad registraba 386 complejos semaforizados, varios de ellos fuera de servicio o con fallas debido a la falta de mantenimiento y actos de vandalismo.

“Estamos llegando al número 42 que agregamos a ese parque de complejos semaforizados y hasta fin de año tenemos programado alcanzar un total de 44 nuevos semáforos funcionando”, señaló el director de Alumbrado y Semáforos municipal, Sergio Gao

El funcionario adelantó que en breve se habilitarán dos nuevos cruces: Jujuy y La Plata, y avenida Alem y Fortunata García.

