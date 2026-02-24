San Miguel de Tucumán: instalan reductores de velocidad en la ciudad para incrementar la seguridad vial y prevenir siniestros viales
Los trabajos comenzaron en 22 cuadras de la ciudad con alto nivel de tránsito y cercanía de establecimientos escolares, paseos públicos o centros de gran concurrencia de vecinos, con el fin de prevenir colisiones y lesiones graves o fatales.
Para favorecer el cruce peatonal seguro y prevenir siniestros viales, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició la instalación de reductores de velocidad en distintas arterias de la ciudad, consideradas zonas críticas por su alto nivel de tránsito vehicular y la cercanía de lugares de esparcimiento o de gran concurrencia de ciudadanos. En una primera etapa, se colocarán reductores en 22 cuadras de la capital.
El secretario de Movilidad Urbana del Municipio, Benjamín Nieva, explicó que el nuevo equipamiento busca contribuir a que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos y reducir la probabilidad de ocurrencia de siniestros fatales, teniendo en cuenta que la velocidad excesiva o inadecuada es uno de los factores más influyentes en los hechos de inseguridad vial.
“En uno de cada tres siniestros viales con víctimas fatales está presente el exceso de velocidad. Por esa razón, la doctora Rossana Chahla dispuso la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos de la ciudad”, indicó Nieva. “Lo que buscamos es que los vehículos que están transitando por la vía reduzcan en forma considerable la velocidad de tal manera que el conductor preserve su vida, la del peatón y que no tengamos que lamentar ningún tipo de siniestro vial en San Miguel de Tucumán”, resaltó.
El funcionario explicó que las cuadras elegidas son resultado de “un estudio técnico que en primer lugar nos muestra dónde se da la mayor repitencia de siniestros viales y por otro lado cuáles son las zonas de establecimientos escolares o con mayor congestión o plazas públicas”, entre otro tipo de establecimientos.
Nieva adelantó que, tras completar la primera etapa, “la idea es seguir con esta política de Estado dispuesta por la señora intendenta Rossana Chahla, ampliar las zonas, dar mayor cobertura, llevando este mensaje de concientización a la población en general, a los usuarios en particular de la vía, de que reduzcan la velocidad y que nos cuidemos entre todos”.
Dónde se instalan los nuevos reductores de velocidad
Los reductores de velocidad de 50 mm de altura que está colocando el Municipio son de polipropileno y tienen componentes reflectivos. Las 22 cuadras donde se está instalando este equipamiento vial son las siguientes:
San Martín, entre Paso de los Andes y Asunción (Jardín Semillita, Parque Avellaneda).
San Martín, entre Paso de Andes y Alberti (Dirección de Obras Públicas, Escuela Técnica Vial Gral. Manuel Belgrano).
San Martín, entre Thames y Alberti (Escuela de Comercio N° 4, Escuela de la Patria).
Miguel Lillo, entre General Paz y San Lorenzo (Entorno ex Mercado de Abasto, Teatro Municipal Rosita Ávila).
Próspero Mena, entre San Lorenzo y Las Piedras (Entorno ex Mercado de Abasto, Teatro Municipal Rosita Ávila).
Las Piedras, entre Miguel Lillo y Prospero Mena (Entorno ex Mercado de Abasto, Teatro Municipal Rosita Ávila).
Don Bosco, entre Sargento Cabral y Necochea (Entorno Plaza 1º de Mayo, Villa Luján).
Mendoza, entre Sargento Cabral y Necochea (Entorno Plaza 1º de Mayo, Villa Luján).
Sargento Cabral, entre Mendoza y Don Bosco (Entorno Plaza 1º de Mayo, Villa Luján).
Necochea, entre Mendoza y Don Bosco (Entorno Plaza 1º de Mayo, Villa Luján).
San Lorenzo, entre Alfredo Guzmán y Huemul (Parque Guillermina).
Crisóstomo Álvarez, entre Alfredo Guzmán y Huemul (Parque Guillermina).
Pje. Benito Lynch, entre Alfredo Guzmán y Boyacá (Parque Guillermina).
Pedro Berreta al 1700, entre Diagonal Sur y Frías Silva (Pedido de Escuela de Oficios Obispo Colombres).
Alsina 1400, entre Av. Alem y Miguel Lillo (Pedido de Escuela Campo de las Carreras).
Delfín Gallo 950, entre Catamarca y Av. Siria (Pedido de Escuela ALPI).
Costa Rica al 600, entre Club L T y José Hernández (Barrio SITRAVI).
Costa Rica al 700, entre José Hernández y E. del Campo (Barrio SITRAVI).
Costa Rica al 800, entre E. del Campo y Rafael Obligado (Barrio SITRAVI).
Estanislao del Campo al 1600, entre Panamá y Costa Rica (Barrio SITRAVI).
Estanislao del Campo al 1700, entre Costa Rica y Nicaragua (Barrio SITRAVI).