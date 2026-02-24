San Miguel de Tucumán: instalan reductores de velocidad en la ciudad para incrementar la seguridad vial y prevenir siniestros viales

“En uno de cada tres siniestros viales con víctimas fatales está presente el exceso de velocidad. Por esa razón, la doctora Rossana Chahla dispuso la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos de la ciudad”, indicó Nieva. “Lo que buscamos es que los vehículos que están transitando por la vía reduzcan en forma considerable la velocidad de tal manera que el conductor preserve su vida, la del peatón y que no tengamos que lamentar ningún tipo de siniestro vial en San Miguel de Tucumán”, resaltó.