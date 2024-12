“Mejor un coro de niños que un coro de ángeles”, cierra el spot, luego del breve, pero contundente canto. La letra no solo pide que al andar en moto se utilice correctamente el caso, sino también que no viajen tres personas en el vehículo -y, mucho menos, un bebé-, que el motociclista esté atento a los espejos, que no lleve auriculares y que no manipule el celular. Nada que al sentido común no le resulte obvio. “El mensaje era fundamental. A partir de los niños podía llegar mejor al resto de la población, para que se cumpla el objetivo. Fue una idea fantástica en la que se involucraron los chicos que están siempre con las antenitas así, dispuestas para hacer cosas”, dijo la directora.