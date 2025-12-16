Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

De acuerdo con lo manifestado por personal de la comisaría de Tafí del Valle, el hecho ocurrió alrededor de las 17.30, cuando la mujer viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por Guillermo Sebastián Juárez del Valle. Por causas que aún no se encuentran claras, el rodado en el que se desplazaban colisionó contra una camioneta Ford Ranger, mientras circulaban por la ruta 307.