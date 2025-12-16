Secciones
Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Un hombre y una mujer murieron tras una colisión entre una motocicleta y una camioneta. El conductor del rodado menor falleció en el lugar, mientras que su acompañante perdió la vida horas más tarde en el hospital Padilla.

Dos personas murieron tras un siniestro vial ocurrido este lunes por la tarde en ruta provincial 307, camino a los valles.

Según se informó, a las 21.10, ingresó una mujer, de 43 años, en grave estado a la guardia del hospital Padilla, en la capital. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el personal médico, a las 21.38 se decretó el fallecimiento.

El deceso fue confirmado por la médica de guardia y la víctima fue identificada como María Lucía Boffano, con domicilio en calle San Lorenzo al 400, barrio Alberdi, departamento Monteros.

De acuerdo con lo manifestado por personal de la comisaría de Tafí del Valle, el hecho ocurrió alrededor de las 17.30, cuando la mujer viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por Guillermo Sebastián Juárez del Valle. Por causas que aún no se encuentran claras, el rodado en el que se desplazaban colisionó contra una camioneta Ford Ranger, mientras circulaban por la ruta 307.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta habría fallecido en el lugar, mientras que Boffano fue auxiliada y trasladada de urgencia en una ambulancia del Siprosa al hospital Padilla, donde finalmente se produjo su deceso horas más tarde.

La causa fue caratulada por el momento como doble homicidio culposo, quedando las actuaciones a cargo de la justicia provincial.

