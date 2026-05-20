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“Se pasaron de habitación”: la versión más picante que dejaron los Martín Fierro 2026

Los rumores alrededor de los Martín Fierro 2026 no se detienen. En las últimas horas, trascendió que un reconocido conductor y una actriz habrían compartido un apasionado encuentro en el Hotel Hilton tras la ceremonia, alimentando las versiones de romance y desatando revuelo en el mundo del espectáculo.

“Se pasaron de habitación”: la versión más picante que dejaron los Martín Fierro 2026
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fede Bal y Evelyn Botto habrían tenido un encuentro íntimo en el Hotel Hilton de Buenos Aires tras los premios Martín Fierro 2026, desatando rumores de romance en la farándula.
  • Trascendió que se mostraron cercanos en la gala antes de ir a una suite de 1500 dólares, la cual también habría generado una disputa previa de reserva con Wanda Nara.
  • El episodio reafirma la tendencia de los Martín Fierro de generar repercusiones mediáticas que superan la premiación, manteniendo la atención del público en el espectáculo.
Resumen generado con IA

Los Premios Martín Fierro 2026 no solo dejaron grandes ganadores y momentos emotivos, sino también rumores que rápidamente comenzaron a circular tras el cierre de la gala. En las últimas horas, trascendió que un reconocido conductor y una actriz habrían protagonizado un apasionado encuentro en el Hotel Hilton, sede habitual de la ceremonia organizada por APTRA.

Según contaron en el programa La Mañana de Moria, los protagonistas del supuesto episodio serían Fede Bal y Evelyn Botto, quienes habrían compartido más que una simple charla durante los festejos posteriores a la entrega de premios.

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De acuerdo con los testimonios que surgieron en el ciclo televisivo, ambos se mostraron muy cercanos durante toda la noche y luego habrían desaparecido del evento para dirigirse a una de las habitaciones del hotel. Incluso, algunos presentes aseguraron haber visto movimientos entre habitaciones que alimentaron todavía más las versiones de un encuentro íntimo.

“Voy a contar todo. No me van a frenar. Fede Bal y Evelyn Botto estuvieron muy fogosos, dentro y fuera de la ceremonia”, lanzó el cronista del programa, dejando entrever que hubo situaciones que no pasaron inadvertidas para quienes seguían la celebración.

Aunque hasta el momento no aparecieron imágenes que confirmen el supuesto romance, los comentarios bastaron para convertir el tema en uno de los más comentados tras la ceremonia de los Martín Fierro.

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La polémica habitación que involucró a Wanda Nara

En paralelo a esos rumores, también salió a la luz una inesperada situación vinculada a Wanda Nara y Fede Bal. Todo habría comenzado antes del inicio de la gala, cuando trascendió que ambos estaban interesados en hospedarse en una de las suites más exclusivas del Hotel Hilton de Puerto Madero.

La información fue revelada en Intrusos, donde explicaron que muchos famosos suelen reservar habitaciones dentro del hotel para descansar y prepararse antes de la ceremonia, además de continuar los festejos una vez finalizado el evento.

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Según detallaron, la suite presidencial ya había sido reservada por Fede Bal con anticipación. La habitación, valuada en alrededor de 1500 dólares por noche, cuenta con dos camas y amplios espacios de lujo. A partir de allí, comenzaron las especulaciones sobre un supuesto enojo de Wanda Nara por no poder acceder a ese alojamiento.

Sin embargo, el propio conductor habría minimizado el tema cuando fue consultado. “Estoy en mi casa regando las plantas”, habría respondido entre risas, asegurando desconocer la polémica que ya empezaba a instalarse en los programas de espectáculos.

De esta manera, entre romances, versiones cruzadas y disputas por exclusivas suites, los Martín Fierro volvieron a demostrar que el verdadero show muchas veces continúa después de la entrega de premios.

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