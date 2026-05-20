“Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cómo impactó en los artistas el premio Martín Fierro

Que una realización filmada en Tucumán haya ganado como mejor ficción nacional tiene un sabor especial. “Los premios son buenos cuando se ganan, y hay que celebrarlos en épocas complicadas donde se cuestiona todo. Este reconocimiento ayuda a seguir construyendo. En tiempos donde se dice que el Estado no tiene que estar presente y rigen las leyes del mercado, estar en el primer plano es un reconocimiento para festejar. Pero la serie no le escapa a la falta de trabajo, la especulación financiera, la violencia y los vínculos humanos, sino que los abarca. Muestra todo: los personajes, las calles, la identidad de los limoneros y la problemática de los trabajadores”, plantea.