“Es Sofío Galo”: el impactante estilo de Dante, el nieto de Moria, en los Martín Fierro

Resumen para apurados
- Dante Della Paolera, nieto de Moria Casán, debutó mediáticamente este lunes en la alfombra roja de los Martín Fierro con un estilo disruptivo que fue tendencia en redes sociales.
- El hijo de Sofía Gala lució un diseño de Atelier Pucheta-Paz. Su gran parecido físico y gestual con su madre generó furor en redes, donde lo apodaron cariñosamente 'Sofío Galo'.
- La aparición de Dante marca el inicio de una nueva generación del clan Casán-Gala bajo el foco público, reafirmando el peso de la herencia artística en el espectáculo nacional.
La noche de los Martín Fierro estuvo cargada de sorpresas. Moria Casán, disruptiva y brillante, llevó una gran sorpresa consigo que logró que de inmediato todas las cámaras apuntaran hacia ella. La “One” se plantó en un vestido blanco digno de una Met Gala, pero no llegó sola, sino acompañada. En la gala de este lunes, su nieto Dante Della Paolera, hijo de Sofía Gala, estuvo con ella en la alfombra roja.
Las redes sociales reflejaron el paso de Dante por la premiación. El niño de 11 años no pasó desapercibido y uno de los comentarios que más se repitió fue el que destacó el parecido que tiene con su madre. “Es Sofío Galo”, aseguraron múltiples usuarios de X en referencia a la presencia de Dante. El niño no solo mostró los genes de su madre en su aspecto físico, sino también en sus gestos y modos de moverse.
Con su nieto y un mega vestido: la entrada de Moria a los Martín Fierro
El paso de Moria por la alfombra roja fue uno de los grandes momentos de la noche. Los fotógrafos prepararon sus cámaras en cuanto vieron una coraza de paraguas negros que ocultaba algo. En cuanto los paraguas se cerraron, apareció la “One”, con un mega vestido de alta costura de Atelier Pucheta-Paz, con faldón blanco amplio, escote en V y cuello alto.
Dante Della Paolera no se quedó atrás y también fue vestido por la marca. El niño llevó un traje negro mate oversize con solapas satinadas, una remera negra de cuello redondo, pantalón de piernas amplias y unas maxi zapatillas deportivas, todo en el mismo color. El hijo de Sofía Gala no se amedrentó y se animó a posar y hacer videos para las cámaras luciendo su outfit.
Dante se robó todas las miradas en los Martín Fierro
Una de las últimas apariciones que se registraron de Dante fue un posteo que hizo su madre en Instagram en 2024. Con motivo de su cumpleaños N° 10, Sofía Gala compartió una serie de fotos de su hijo a diferentes edades de su vida. “El chico más maravilloso que conozco cumplió su primera década (...). Dante, sos la aventura más increíble que jamás soñé”, escribió en ese momento la actriz.
Pero anoche, más desinhibido y con las ganas de brillar propias de una alfombra roja, Dante posó para las cámaras. “Lo que se hereda no se hurta”, escribieron también en redes sociales, porque el niño se mostró feliz y sonriente con unos imponentes anteojos de sol al lado de su abuela. Los espectadores de la premiación destacaron tanto su presencia como su vestuario y su peinado casi alborotado, al mejor estilo Gala Castiglione.