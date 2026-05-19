“Es Sofío Galo”: el impactante estilo de Dante, el nieto de Moria, en los Martín Fierro

Las redes sociales reflejaron el paso de Dante por la premiación. El niño de 11 años no pasó desapercibido y uno de los comentarios que más se repitió fue el que destacó el parecido que tiene con su madre. “Es Sofío Galo”, aseguraron múltiples usuarios de X en referencia a la presencia de Dante. El niño no solo mostró los genes de su madre en su aspecto físico, sino también en sus gestos y modos de moverse.