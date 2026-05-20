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La industria y el gas: Tucumán cerró un acuerdo con YPF Refinor para reforzar el suministro

La Provincia anunció un cupo de combustible para asegurar el funcionamiento de las fábricas durante los meses de invierno.

INCONVENIENTES. La cosecha de caña, ante la falta de gas.
INCONVENIENTES. La cosecha de caña, ante la falta de gas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán acordó con YPF Refinor asegurar el suministro de gas para las industrias azucarera y citrícola local ante la llegada del invierno.
  • La gestión busca mitigar la crisis energética nacional generada por el encarecimiento de precios internacionales y las demoras en las obras de reversión del Gasoducto Norte.
  • Este convenio aporta previsibilidad a sectores clave como la zafra y el citrus, permitiendo a las empresas iniciar negociaciones contractuales para evitar su paralización.
Resumen generado con IA

El Gobierno de Tucumán anunció un avance clave para la economía regional: la garantía de un volumen estratégico de gas natural destinado a las industrias azucarera y citrícola. El acuerdo, gestionado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, busca dar previsibilidad a la zafra y al procesamiento de limón frente a un invierno que se preveía complejo en términos energéticos.

"Hemos logrado con YPF Refinor un volumen importante de suministro para el invierno. Ya informamos al Centro Azucarero Argentino y a Acnoa que el recurso está disponible para que inicien las negociaciones contractuales", explicó Abad. 

Según el funcionario, algunos ingenios ya comenzaron a cerrar sus contratos para asegurar la operatividad inmediata. El alivio llega en un escenario nacional crítico. 

"A través de la gestión del Gobierno -precisó el ministro Abad- y por instrucciones del gobernador Jaldo, hemos logrado con la empresa YPF Refinor que haya un volumen importante de suministro de gas para el invierno, donde ya le hemos comunicado tanto al Centro Azucarero Argentino como a la Asociación de Citricultores (Acnoa), que está disponible ese gas, para que vayan y negocien con esta empresa las condiciones y demás circunstancias del contrato para poder tener gas durante los meses de invierno”.

Abad señaló que la escasez de barcos de GNL y el encarecimiento de los precios internacionales por los conflictos en Medio Oriente habían puesto en duda el abastecimiento. 

“Nos informaron de un stock importante -agregó Abad-, un volumen importante para que puedan, por ejemplo, iniciar la zafra y las citrícolas desenvolverse normalmente en su tarea industrial, que es la que más requiere este combustible. El gas sirve, por ejemplo, para secar la cáscara del limón”, detalló.

A esto se suma el retraso en la reversión del Gasoducto Norte, obra que permitiría traer gas de Vaca Muerta a precios más competitivos. "Ante esta coyuntura, haber conseguido este stock nos da tranquilidad porque cumplimos con nuestra parte de gestionar para el sector privado", concluyó el ministro.

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