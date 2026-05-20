La industria y el gas: Tucumán cerró un acuerdo con YPF Refinor para reforzar el suministro

"A través de la gestión del Gobierno -precisó el ministro Abad- y por instrucciones del gobernador Jaldo, hemos logrado con la empresa YPF Refinor que haya un volumen importante de suministro de gas para el invierno, donde ya le hemos comunicado tanto al Centro Azucarero Argentino como a la Asociación de Citricultores (Acnoa), que está disponible ese gas, para que vayan y negocien con esta empresa las condiciones y demás circunstancias del contrato para poder tener gas durante los meses de invierno”.