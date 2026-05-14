Jaldo dialogó con Juri sobre una reforma del transporte público

En el último tiempo, el mandatario provincial se expresó al respecto y dijo que “si no avizoramos a muy corto plazo una mejora en el servicio público de pasajeros, vamos a llamar a una licitación nacional para ver la concesión de todas las líneas de la provincia de Tucumán, tanto Capital como área metropolitana e interior”. Y aseveró: “nuestra responsabilidad es mantener el servicio público a la gente. Lo haremos con estos empresarios o con otros. Tiene que haber un sinceramiento sobre quién puede seguir y quién no”.