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Jaldo dialogó con Juri sobre una reforma del transporte público

El gobernador recibió al titular del Concejo Deliberante en su despacho.

Fernando Juri y Osvaldo Jaldo. Fernando Juri y Osvaldo Jaldo.
Hace 3 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri. En el encuentro se abordaron temas de agenda institucional, económica y de planificación urbana, entre los que se mencionó una posible reforma del sistema de transporte público.

El peronista a cargo del cuerpo parlamentario señaló que el diálogo fue “muy positivo”, en el marco del análisis que lleva adelante el Concejo sobre el pedido de actualización tarifaria de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y su análisis de costos.

Juri planteó -al igual que otras problemáticas- es un tema de gran alcance que también repercute en Tucumán. “Se ha tratado la situación del Gobierno nacional y el impacto que tiene en las provincias. Son momentos difíciles que se sienten en todo el país”, manifestó.

Cambio de sistema

Sobre una alternativa de abordaje local para la crisis del transporte, el presidente del Concejo habló de una eventual reforma del sistema. “Lo que necesitamos es un cambio de sistema, algo que venimos planteando desde hace tiempo”, indicó.

En el último tiempo, el mandatario provincial se expresó al respecto y dijo que “si no avizoramos a muy corto plazo una mejora en el servicio público de pasajeros, vamos a llamar a una licitación nacional para ver la concesión de todas las líneas de la provincia de Tucumán, tanto Capital como área metropolitana e interior”. Y aseveró: “nuestra responsabilidad es mantener el servicio público a la gente. Lo haremos con estos empresarios o con otros. Tiene que haber un sinceramiento sobre quién puede seguir y quién no”.

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Por otro lado, las autoridades de la Provincia y del cuerpo parlamentario municipal abordaron la reducción de recursos de parte del Gobierno nacional que afecta a áreas sensibles como educación y salud. Un siguiente tema analizado por Jaldo y Juri fue el avance del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán. “Estamos trabajando con todos los sectores para lograr el mejor código posible para las próximas décadas”, cerró Juri.

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