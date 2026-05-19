Futuro del complejo hidroeléctrico: el Poder Ejecutivo espera definiciones de la Nación por El Cadillal

El Ministerio de Obras Públicas, que conduce Marcelo Nazur, atendió a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA) la reparación de la presa lateral N° 3, una intervención que se extendió durante más de dos años con la participación de la UTE Sabavisa SA - Conorvial SA. El martes pasado, Jaldo encabezó un acto oficial a propósito de la autorización del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) para elevar al máximo la cota (607,50 msnm). En 2023, el tranqueño había dispuesto vía DNU la contratación directa de esta obra, atento a los riesgos que representaban las grietas detectadas sobre ese sector. Tras una inversión superior a los $15.300 millones, se considera que el problema ha quedado resuelto, aunque el Orsep recomendó que se siga con atención la evolución de las tareas.