Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Rechazo de Prensa

La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y Osppt, en tanto, emitieron en las últimas horas un comunicado institucional en el que se rechazó “categóricamente las acusaciones formuladas”, al tiempo que mencionaron que dichas denuncias “carecen de todo sustento fáctico y documental”. En cuanto a Gijena, señalaron que trabajó en la obra social durante años, pero que “fue despedido con justa causa” tras haberse detectado que supuestamente desempeñaba funciones de manera paralela en otra firma de salud, algo que el médico negó a este diario. “Dicha conducta, agravada por la promoción pública que el ex empleado realizaba de esa nueva empresa de salud mientras mantenía su vínculo laboral con nosotros, constituyó una grave falta ética y una violación a los deberes de lealtad y exclusividad”, plantearon en el comunicado. Y expusieron: “desde la institución entendemos que estas acusaciones no son más que una denuncia falsa, movida por un evidente tinte vengativo y despecho laboral. Se trata de una clara maniobra de presión cuyo único objetivo es coaccionar a la institución para obtener recursos económicos de manera indebida”. En el texto también se aseguró que el presidente de la institución se presentó oportunamente y de forma voluntaria ante la justicia competente, poniendo a disposición la documentación necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Se añadió que la obra social “continúa trabajando con normalidad”, garantizando las prestaciones y servicios para sus afiliados.