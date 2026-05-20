“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

En medio de un clima de máxima tensión política en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala reclamó ser proclamados automáticamente como nuevas autoridades académicas. “No debería haber un tercer un mandato, el Estatuto no lo permite”, resaltaron.
En una visita a los estudios de LG Play, tanto Abdala como Cabrera dijeron que ellos votaron a los miembros de la Junta Electoral, pero aclararon que eso no quita que las cosas se puedan hacer de otra manera. “Se han dicho muchas cosas, como que nosotros hemos puesto a la Universidad en una situación imposible, que hemos generado que la Universidad sea mal vista, y nosotros consideramos que abrimos un debate en la Universidad; creemos que es positivo que haya debate de modelos de universidad”, insistió Abdala.
“Hemos sido parte de las comisiones de la Asamblea Universitaria que estableció nuevo estatuto; hemos trabajado con mucha responsabilidad en el estatuto y nunca surgió jamás la idea del tercer mandato, lo que debería haber sido establecido en el nuevo estatuto. Ni el viejo ni el nuevo, ni en la letra ni en el espíritu se establece un tercer mandato. Por eso hemos tenido que acudir a la Justicia”, remarcó Abdala.
Por su parte, Cabrera dijo que “hay una gran parte de la comunidad universitaria que ve con asombro estos hechos. Defendemos la universidad pública y para nosotros la UNT es un estilo de vida. Queremos un diálogo académico, constructivo. Por eso nosotros, desde que iniciamos la campaña, hemos visto como una campaña de tren fantasma, porque estábamos solos, hacíamos declaraciones, decíamos lo que queríamos hacer, y nunca encontramos eco en lo que se da por llamar el oficialismo, porque nosotros no somos la oposición, somos parte de la universidad”, remarcó.
Por último, Virginia Abdala insistió en la postura contraria un tercer mandato. “No debería haber ningún tercer mandato, porque el estatuto no lo permite. Nosotros no somos impugnadores seriales; hemos planteado una situación antiestatutaria”, afirmó.
“Fórmulas vigentes”
Durante el acto de asunción de autoridades del Gymnasium el lunes, el actual rector Sergio Pagani defendió su candidatura. “Estoy seguro y convencido de que mi postulación no violaba ninguna norma estatutaria, ni ninguna ley, ni nada por el estilo”, afirmó ante los periodistas.
Respecto a la posibilidad de presentar nuevas fórmulas para el Rectorado, Pagani sostuvo que, hasta el momento, las candidaturas oficializadas siguen vigentes. “Hay presentadas dos fórmulas y están oficializadas por la Junta Electoral. A esas dos fórmulas existentes, la Cámara Federal no las bajó; todavía están vigentes. Solamente hay una medida cautelar y esperamos la decisión de fondo”, afirmó.