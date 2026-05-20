“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

En una visita a los estudios de LG Play, tanto Abdala como Cabrera dijeron que ellos votaron a los miembros de la Junta Electoral, pero aclararon que eso no quita que las cosas se puedan hacer de otra manera. “Se han dicho muchas cosas, como que nosotros hemos puesto a la Universidad en una situación imposible, que hemos generado que la Universidad sea mal vista, y nosotros consideramos que abrimos un debate en la Universidad; creemos que es positivo que haya debate de modelos de universidad”, insistió Abdala.