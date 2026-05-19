De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

El quiebre de su carrera ocurrió en Punta del Este, tras el Mundial de 1994. Diego, harto del acoso mediático, lo encaró en la ruta: “Indio (por su corte de pelo), cortala con el seguimiento porque vamos a terminar mal. Si querés fotos andá a Coyote a la noche, pero esto no me gusta”, le exigió. Luengo, a diferencia de otros fotógrafos, acató el pedido. Esa noche se ganó la confianza del genio en el boliche y le abrió su corazón. Al conocer que era tucumano y vivivía en la villa, el astro lo abrazó: “A partir de ahora me vas a hacer las fotos que quieras”, le prometió el ‘10’. Y cumplió.