Elecciones en la UNT: Cabrera y Abdala advierten con iniciar acciones judiciales si no se cumple la cautelar contra Pagani

Los candidatos a rector y vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Cabrera y Virginia Abdala, endurecieron este sábado su postura frente a la crisis electoral que atraviesa la UNT y advirtieron que avanzarán con acciones judiciales si las autoridades universitarias no cumplen la cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán contra la candidatura del actual rector, Sergio Pagani.