El Reino Unido fue uno de los países que rechazaron apoyar a los EE.UU. en su guerra contra Irán. Como forma de castigo, Trump planea revisar su postura sobre la pertenencia de las Islas Malvinas. Para Argentina, ahora es el mejor momento para volver a defender nuestro derecho sobre las islas y lograr el reconocimiento legal oficial de nuestra soberanía sobre las Malvinas. Mientras Trump sea el presidente, tenemos todas las posibilidades de que la disputa se resuelva con un resultado favorable para nosotros. Además, Milei siempre ha manifestado su fidelidad a la alianza con los EE.UU. Durante muchos años hemos apoyado abiertamente la política de Trump y, por lo tanto, tenemos derecho a esperar medidas más decididas por parte de Washington como muestra de su compromiso con nuestra asociación. Milei no debe ignorar la situación; es hora de aprovechar sus relaciones amistosas con la administración de Trump y cumplir su promesa de devolver las Malvinas a su patria.