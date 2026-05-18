Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT

La Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) resolvió aplazar la Asamblea Universitaria prevista para este miércoles 20 de mayo.
Resumen para apurados
- La Junta Electoral de la UNT aplazó la Asamblea Universitaria del 20 de mayo tras un fallo judicial que impidió la candidatura de Sergio Pagani a rector en Tucumán.
- La resolución suspende provisoriamente los trámites para elegir rector y vicerrector, en medio de una disputa legal por impugnaciones y el cumplimiento del cronograma electoral.
- La medida posterga la definición institucional de la universidad y obliga a reconfigurar el escenario político interno, generando incertidumbre sobre las nuevas autoridades.
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