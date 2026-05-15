Los 10 puntos más importantes de la decisión que frenó la candidatura de Pagani en la UNT

La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia dio un giro en la disputa por la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y resolvió suspender la candidatura del rector Sergio Pagani para un nuevo mandato. El fallo no sólo revierte la decisión de primera instancia, sino que fija criterios centrales sobre la reelección, la legitimación y el alcance de la autonomía universitaria.