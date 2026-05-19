El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

Luego de que la Junta Electoral resolviera aplazar la Asamblea Universitaria prevista para mañana, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, confirmó que el Consejo Superior fue convocado a una sesión extraordinaria para adecuar el cronograma y definir una nueva fecha para la elección de rector y vicerrector.
“El Consejo Superior está vigente con los consejeros de los distintos estamentos que vienen en su mandato y los decanos o decanas son miembros naturales del Consejo. Los decanos que han asumido hoy (por ayer) integran el Consejo Superior”, explicó Pagani a LA GACETA.
Según indicó, la sesión en el Rectorado será hoy, a las 17. “Vamos a hacer una reunión extraordinaria, en cumplimiento de la medida cautelar de la Cámara Federal y allí se definirá la fecha de la nueva Asamblea”.
En la primera sesión del año, los integrantes del Consejo Superior habían establecido que las reuniones ordinarias se realizarían los segundos y cuartos martes de cada mes, a las 17, por lo que la convocatoria extraordinaria se acordó para ese horario.
Durante la mañana, en el acto de asunción de las autoridades del Gymnasium, Pagani también hizo referencia a la suspensión de su candidatura y al proceso judicial que frenó la Asamblea. “Estoy seguro y convencido de que mi postulación no violaba ninguna norma estatutaria, ni ninguna ley, ni nada por el estilo”, sostuvo.
Consultado además por las críticas que el candidato opositor Miguel Cabrera lanzó contra la Junta Electoral, el rector evitó inicialmente pronunciarse.
“Pregúntenle a Cabrera, yo no tengo opinión”, respondió. Sin embargo, luego retomó el tema y remarcó: “el decano Cabrera votó esta Junta Electoral siendo miembro del Consejo Superior”.
Fórmulas vigentes
Respecto a la posibilidad de presentar nuevas fórmulas para el Rectorado, Pagani sostuvo que, hasta el momento, las candidaturas oficializadas siguen vigentes.
“Hay presentadas dos fórmulas y están oficializadas por la Junta Electoral. A esas dos fórmulas existentes, la Cámara Federal no las bajó; todavía están vigentes. Solamente hay una medida cautelar y esperamos la decisión de fondo”, afirmó.
Por último, el rector remarcó que la medida judicial sólo dispuso el aplazamiento de la Asamblea Universitaria.
Aclaró que la nueva convocatoria no necesariamente deberá realizarse antes de que finalice el mes de mayo, ya que los plazos dependen de lo que resuelva la Justicia sobre la cuestión de fondo en la causa.
Asamblea aplazada
La Junta Electoral resolvió posponer la Asamblea Universitaria en la que debían elegirse el rector y vicerrector para el período 2026-2030. La decisión se tomó luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que suspendió la candidatura de Pagani para un nuevo mandato. La medida quedó formalizada mediante las resoluciones RES-JE-5763/2026 y RES-JE-5766/2026, emitidas ayer por el organismo electoral universitario. Allí se dispuso la suspensión provisoria de todos los trámites vinculados a las candidaturas para las máximas autoridades, incluyendo las actuaciones iniciadas con la recepción y oficialización de fórmulas.
En los considerandos, la Junta Electoral recordó que la Cámara Federal ordenó como medida cautelar que la UNT “se abstenga de recibir, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos a rector o vicerrector que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado”.
Además, el organismo aclaró que las fórmulas ya habían sido oficializadas el jueves 14 de mayo, en cumplimiento del cronograma electoral vigente, aunque interpretó que lo que corresponde ahora es “suspender la ejecutoriedad” de esas decisiones mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La resolución también sostiene que las decisiones judiciales dictadas por autoridad competente son de cumplimiento obligatorio para la Junta Electoral y que, por ese motivo, debían adoptarse medidas para garantizar la adecuación del proceso electoral universitario a la cautelar dispuesta por la Cámara Federal.
En otro tramo del documento, la Junta precisó que la medida cautelar tiene alcance exclusivamente sobre la elección de rector y vicerrector y no afecta al resto del cronograma electoral universitario.
En ese sentido, remarcó que continúan sin modificaciones las restantes categorías electorales, etapas y actuaciones previstas para el proceso electoral 2026.
“La presente medida no alcanza ni altera las restantes categorías electorales, etapas o actuaciones del proceso electoral universitario no comprendidas en la decisión cautelar”, señala la resolución. De esta manera, ayer se llevaron a cabo las asunciones de decanos y autoridades de escuelas experimentales, así como también las demás instancias electorales ya previstas por el Consejo Superior.
Respecto de la Asamblea Universitaria, la Junta Electoral sostuvo que la convocatoria para el 20 de mayo “se vincula directamente” con la etapa de elección de rector y vicerrector y que la cautelar “impide su celebración”, debido a que una de las listas oficializadas quedó suspendida hasta tanto exista una sentencia definitiva.
Por ello, el organismo resolvió aplazar la Asamblea y comunicar la situación al Honorable Consejo Superior para que adecue el cronograma electoral exclusivamente en lo referido a la “III. Tercera Etapa: Elección de Rector y Vicerrector”.
Respecto de las presentaciones que se hicieron para frenar las asunciones de Silvia López de Martín en la facultad Psicología y de Pablo Almeda en la de Exactas por supuestos terceros mandatos consecutivos, fuentes de la Junta Electoral señalaron a LA GACETA ayer que “todos los planteos que se presenten serán analizados y resueltos en tiempo oportuno”.