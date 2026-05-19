El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado

Asamblea aplazada

La Junta Electoral resolvió posponer la Asamblea Universitaria en la que debían elegirse el rector y vicerrector para el período 2026-2030. La decisión se tomó luego del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que suspendió la candidatura de Pagani para un nuevo mandato. La medida quedó formalizada mediante las resoluciones RES-JE-5763/2026 y RES-JE-5766/2026, emitidas ayer por el organismo electoral universitario. Allí se dispuso la suspensión provisoria de todos los trámites vinculados a las candidaturas para las máximas autoridades, incluyendo las actuaciones iniciadas con la recepción y oficialización de fórmulas.