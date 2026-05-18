Elecciones en la UNT: denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral

Resumen para apurados
- Los decanos Cabrera y Abdala denunciaron penalmente a la Junta Electoral de la UNT ante la Justicia Federal por desobedecer una medida cautelar en el proceso electoral universitario.
- La presentación surge tras el presunto incumplimiento de una orden de la Cámara Federal de Apelaciones. La disputa se centra en la validez de la elección de decanos y del Rectorado.
- Esta denuncia judicializa el recambio de autoridades en la UNT, generando incertidumbre institucional que podría dilatar o impugnar la asunción de los nuevos cargos directivos.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium