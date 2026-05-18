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Elecciones en la UNT: denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral

Los decanos Cabrera y Abdala se presentaron en la fiscalía federal ya que sostienen que se desobedeció la medida cautelar de la Cámara.

Los denunciantes Miguel Angel Cabrera y Virginia Abdala.
Los denunciantes Miguel Angel Cabrera y Virginia Abdala.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Los decanos Cabrera y Abdala denunciaron penalmente a la Junta Electoral de la UNT ante la Justicia Federal por desobedecer una medida cautelar en el proceso electoral universitario.
  • La presentación surge tras el presunto incumplimiento de una orden de la Cámara Federal de Apelaciones. La disputa se centra en la validez de la elección de decanos y del Rectorado.
  • Esta denuncia judicializa el recambio de autoridades en la UNT, generando incertidumbre institucional que podría dilatar o impugnar la asunción de los nuevos cargos directivos.
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Temas Universidad Nacional de Tucumán Cámara Federal de Apelaciones de TucumánSergio Pagani
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