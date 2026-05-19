Se legisla mucho sobre bicicletas y se hace casi nada

Resulta paradójico que en “la casa del pueblo” esté prohibido estacionar bicicletas. Ni en la playa de estacionamiento, ni en ningún otro sector de la Legislatura, cuyos patios son muy amplios, se permite ingresar con ese tipo de rodados. La retórica política y de funcionarios en general se muestra bastante favorable a incentivar este medio de transporte, como práctica saludable, no contaminante, insonora, que ocupa un espacio muy reducido en las calles y colabora de manera significativa a descongestionar el caótico tránsito tucumano. Por todas estas razones se ha convertido en una tendencia mundial, y de varias ciudades argentinas, que acusan similares problemas de taponamientos vehiculares y en el traslado cotidiano en general, además de la contaminación del aire y sonora, y por ello se aplican fuertes políticas de fomento, entre ellas la provisión de distintos tipos de infraestructura para que el ciclista se sienta atraído a optar por esta alternativa de movilidad. Incluso, en algunas urbes existen hasta incentivos económicos, que terminan retornando en varias ganancias para la población en general: menos erogaciones en salud, menos accidentes, menos estrés en la circulación, menos aglomeraciones, menos gastos en combustible, entre otras ventajas para el bolsillo de los individuos y del Estado, además de los beneficios ya mencionados.