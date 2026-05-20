Batalla doble en Diputados: oficialismo y oposición se miden por el quórum

Por su parte, la oposición apuesta al descontento de varios legisladores provinciales ante el costo social y económico que las medidas oficiales tendrían en sus territorios. Los bloques opositores basan su estrategia en el rechazo que genera la reforma de Zona Fría en provincias como Córdoba y en la región patagónica, apostando a que este malestar debilite la base de apoyo del gobierno. Con la intención de sumar voluntades y facilitar la convergencia de distintos sectores en una eventual segunda sesión, los organizadores decidieron dejar fuera del temario cuatro proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.