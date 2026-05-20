Batalla doble en Diputados: oficialismo y oposición se miden por el quórum

La Cámara de Diputados de la Nación será escenario de un fuerte enfrentamiento político tras más de un mes sin actividad en el recinto. La Libertad Avanza y los bloques de la oposición llamaron a dos sesiones especiales consecutivas —a las 10 y las 11, respectivamente— con agendas completamente contrapuestas. En un escenario legislativo sin consensos garantizados, el éxito de cada sector dependerá exclusivamente de su capacidad para lograr el quórum de 129 legisladores; el que lo logre primero impondrá las reglas del juego y bloqueará de inmediato el debate de su rival.
El oficialismo confía en abrir el recinto en el primer turno y asegura tener un piso de 132 diputados para avanzar con el temario exigido por el Poder Ejecutivo. El objetivo libertario se centra en darle media sanción a la Ley Hojarasca ya la polémica modificación de la ley de Zona Fría, una iniciativa que implicaría la suba de la tarifa de gas para casi tres millones de hogares. Si el bloque gubernamental logra consolidar este número con el apoyo de sus aliados habituales, no solo aprobará los proyectos oficiales, sino que anulará automáticamente la convocatoria posterior de la oposición.
Por su parte, la oposición apuesta al descontento de varios legisladores provinciales ante el costo social y económico que las medidas oficiales tendrían en sus territorios. Los bloques opositores basan su estrategia en el rechazo que genera la reforma de Zona Fría en provincias como Córdoba y en la región patagónica, apostando a que este malestar debilite la base de apoyo del gobierno. Con la intención de sumar voluntades y facilitar la convergencia de distintos sectores en una eventual segunda sesión, los organizadores decidieron dejar fuera del temario cuatro proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tema de carácter social
La propuesta de la oposición se enfoca en un tema de fuerte carácter social que confronta de manera directa con las políticas de ajuste del Ejecutivo.
Entre las iniciativas que buscan debatir se destacan la ampliación de licencias maternales, paternales y parentales con un enfoque de corresponsabilidad, el restablecimiento de prestaciones del PAMI y la recreación del Programa Nacional Remediar para la distribución gratuita de medicamentos. Dado que la mayoría de estos proyectos no cuentan con dictamen de comisión, el interbloque opositor necesitará reunir una mayoría de dos tercios para tratarlos en el recinto o, en su defecto, buscará emplazar a las comisiones para obligar a su futuro tratamiento.