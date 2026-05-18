Un diputado libertario pagó U$S285.000 por un Tesla que nunca recibió y la Justicia secuestró 19 autos de lujo

El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar (La Libertad Avanza), se convirtió en el protagonista de una millonaria estafa automotriz. Tras haber abonado la totalidad de una camioneta Tesla Cybertruck en agosto de 2025, el legislador nunca recibió la unidad, lo que disparó una investigación judicial que ya suma allanamientos, detenciones y un embargo de bienes por más de 1,2 millones de dólares.