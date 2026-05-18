Un diputado libertario pagó U$S285.000 por un Tesla que nunca recibió y la Justicia secuestró 19 autos de lujo

Resumen para apurados
- El diputado Manuel Quintar (LLA) denunció una estafa de U$S285.000 en Pilar tras no recibir un Tesla Cybertruck pagado en 2025, lo que derivó en una investigación judicial.
- La operación se pactó en una concesionaria de Pilar mediante depósitos y efectivo. Tras meses de incumplimientos, la Justicia secuestró 19 autos de alta gama y embargó a los dueños.
- El caso investiga una posible red de estafas a clientes de alto poder adquisitivo. El embargo busca resarcir al legislador mientras se evalúa si existen otros damnificados.
El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar (La Libertad Avanza), se convirtió en el protagonista de una millonaria estafa automotriz. Tras haber abonado la totalidad de una camioneta Tesla Cybertruck en agosto de 2025, el legislador nunca recibió la unidad, lo que disparó una investigación judicial que ya suma allanamientos, detenciones y un embargo de bienes por más de 1,2 millones de dólares.
La operación se realizó en una exclusiva concesionaria de Pilar. Quintar transfirió la suma de 285.000 dólares mediante una combinación de depósitos bancarios y efectivo. Sin embargo, tras meses de excusas y vencimientos incumplidos, el diputado radicó la denuncia en abril de 2026 ante la UFI N° 2 de Pilar.
La causa, caratulada como estafa y asociación ilícita, apuntó contra una pareja que lideraba una estructura societaria diseñada para captar clientes de alto poder adquisitivo.
En las últimas horas, la Policía Bonaerense realizó un operativo cerrojo en Del Viso, donde los acusados intentaban ocultar su flota. Se incautaron 19 vehículos de alta gama -incluyendo modelos BMW, Mercedes Benz, una Dodge RAM y una Jeep Grand Cherokee- que quedaron embargados para cubrir el perjuicio económico del legislador.
Aunque los sospechosos recuperaron la libertad tras ser indagados, la Justicia investiga si existen otros damnificados bajo el mismo esquema de captación.