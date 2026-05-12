Con fondos propios, la Provincia completó la reparación de una represa clave de El Cadillal

Acompañaron al mandatario el vicegobernador a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros Darío Monteros, Marcelo Nazur, Regino Amado y Luis Medina Ruiz; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la senadora Sandra Mendoza; la diputada Gladys Medina; el comisionado comunal de El Cadillal, Dante Delgado; el titular de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Marcelo Cancellerieri; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; además de legisladores, intendentes y comisionados comunales.