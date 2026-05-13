“El Acueducto de Vipos se va hacer en un 100%”, afirmó Jaldo

El gobernador Osvaldo Jaldo y su equipo salieron rápidamente a disipar las nubes de incertidumbre que se formaron respecto al futuro de la obra del Acueducto Vipos, proyectada en más de $170.000 millones, luego de que legisladores del propio peronismo denunciaran “recortes” de parte de la Nación y pusieran un manto de duda sobre su ejecución. “No peligra absolutamente nada; queremos llevarle tranquilidad a la gente que el Acueducto de Vipos se va a hacer en un 100%”, exclamó ayer el mandatario.
El diputado Pablo Yedlin utilizó sus redes sociales para exponer “malas noticias” de parte del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni (jefe de Gabinete) y Lisandro Catalán (presidente de LLA Tucumán). “Le sacaron a la obra del Acueducto de Vipos, ‘la obra hídrica más importante de los últimos 50 años’, más de $7.300 millones. La pregunta en este caso es, ¿se va a hacer o no el acueducto? ¿Acaso Luis Caputo ha decidido usar los recursos para seguir sosteniendo el dólar y el falso superávit fiscal y los tucumanos hemos sido (otra vez) engañados?”, planteó el tucumano.
Las palabras de Yedlin generaron malestar en la Casa de Gobierno. Funcionarios cercanos al gobernador aseguraron que esos “recortes” en realidad “son adecuaciones presupuestarias”, a partir de que el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) se disolvió y quedó en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Incluso hay quienes plantearon que fue una falta de respeto de parte del diputado que forma parte del bloque Unión por la Patria.
Con nombre y apellido
Desde Tafí Viejo, Jaldo remarcó en rueda de prensa que la obra es financiada con fondos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La obra ya está adjudicada, con nombre, apellido y monto. No depende del presupuesto de la Nación. Es un organismo internacional, los recursos del BID vienen con un destino específico. Y los recursos que vienen son para el Acueducto de Vipos, ya está adjudicado”, expuso el mandatario en la inauguración de un Juzgado de Paz junto a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
“No es un año político”
El titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, fue el primero en despejar las dudas que planteó el diputado que no forma parte del bloque parlamentario que responde a la Casa de Gobierno. “Es la obra hídrica más importante de la Argentina de los últimos 50 años; quiero manifestar categóricamente que los fondos están garantizados, son del BID”, declaró luego de una reunión de trabajo vinculada a la obra.
Sin dar nombres propios, Caponio remarcó que “es falso” que peligre la obra. Y se expresó de un modo político a partir de lo expuesto por Yedlin. “Observo que los diputados de la oposición se alegran cuando hay gestiones que se demoran o fallan (...). A los diputados de la oposición, y hay veces que no son de la oposición, sino que son del mismo partido que representa el gobernador Osvaldo Jaldo, les pido que trabajen por y para los tucumanos, que dejen sus cuestiones personales. Es un año que no es político, es un año totalmente de gestión”, se despachó.
El presidente de la SAT mantuvo ayer un encuentro con el subsecretario de Obras Hídricas de la Nación, Vicente Heredia; Belén Cura y Carla Grazzioti, representantes de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales; el subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Facundo Moreno; Raúl de Ceosa, representante de la UTE; y Carlos Bottcher Cartellone y Raúl Martínez, representantes de la empresa Cartellone, adjudicataria de la obra sanitaria. Posteriormente, el grupo recorrió sectores donde se hará la obra.
Impacto directo
La Provincia indicó que se trata de la obra hídrica más importante de los últimos 50 años, luego de lo que fue el dique El Cadillal. Se remarcó que las obras de 50 kilómetros de extensión tienen un plazo de ejecución de 36 meses y beneficiarán a 250.000 tucumanos del Gran San Miguel de Tucumán.
En noviembre del año pasado, la Legislatura autorizó la expiación de 18 fracciones de inmuebles que serán afectados para la nueva traza del Acueducto Vipos, así como de los predios que serán destinados a la instalación de cisternas en Tapia y Villa Carmela. La confiscación -dijo el oficialismo- garantizará agua potable para habitantes de Yerba Buena, Tafí Viejo, Tapia, Villa Carmela y la zona oeste de San Miguel de Tucumán.