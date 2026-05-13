“El Acueducto de Vipos se va hacer en un 100%”, afirmó Jaldo

Sin dar nombres propios, Caponio remarcó que “es falso” que peligre la obra. Y se expresó de un modo político a partir de lo expuesto por Yedlin. “Observo que los diputados de la oposición se alegran cuando hay gestiones que se demoran o fallan (...). A los diputados de la oposición, y hay veces que no son de la oposición, sino que son del mismo partido que representa el gobernador Osvaldo Jaldo, les pido que trabajen por y para los tucumanos, que dejen sus cuestiones personales. Es un año que no es político, es un año totalmente de gestión”, se despachó.