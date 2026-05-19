Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con "Tafí Viejo": “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

Resumen para apurados
- Eduardo Pinto ganó el Martín Fierro 2026 a mejor director por la serie 'Tafí Viejo', premiada con tres estatuillas por su relato sobre luchas sociales y romance en Tucumán.
- La obra, protagonizada por Laura Grandinetti y Emanuel Rodríguez, fusiona el conflicto ferroviario con la industria del limón. Se estrenó en Flow y Canal 9 con elenco y equipo local.
- El éxito consagra al cine federal y al talento tucumano en la escena nacional. Pinto destaca que apostar a la cultura popular es clave para visibilizar realidades del interior.
Tafí Viejo sigue haciendo historia: la serie dirigida por Eduardo Pinto y con un elenco mixto entre artistas porteños y tucumanos, se quedó con tres estatuillas en los Martín Fierro 2026. La serie se estrenó meses atrás en la plataforma de streaming Flow; mientras que luego fue emitida por Canal 9.
La producción entrelaza una historia romántica con una trama de lucha social y política, aspecto característico de la “Ciudad del limón”. “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” se sitúa en el cruce simbólico entre los plantíos de cítricos con las viejas vías abandonadas de los trenes argentinos, terreno donde dos jóvenes veinteañeros se cruzan y se enamoran.
“Apenas se conocen, la pasión se apodera de Ana y Mauro en este paraíso tucumano, en pleno Festival del Limón. Pero la luna de miel se ve eclipsada cuando al regresar de una noche idílica en las yungas los conflictos les explotan en la cara. Sólo la fuerza de la verdad les permitirá vivir esta historia de amor, si es que tienen el coraje de afrontarla”, se anticipa en la sinopsis de la producción filmada íntegramente en ese suelo, para reunir amor, tradición, paisajes y misterio.
El elenco está integrado por Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Lili Juárez, Sergio Prina, Juan Palomino, Daniel Elías, Lautaro Delgado Tymruk, Paloma Contreras, Camila Pláate, Isaías Salvatierra, Ruth Pláate, Oscar Zamora, Manina Aguirre, Kika Valero, Facundo Basso, Joel Alonso Quírico, Fernando Solórzano, Lali Carhuavilca y Torpedo Soria, con la participación especial de Luciano Cáceres. El guión fue escrito por Gabriel Macías, Natalia Torres y Pinto, con producción general del ex intendente Javier Noguera y de TafíSueña.
El propósito fue concretar “una serie tucumana y federal con una historia que se abre hacia Argentina y Latinoamérica sobre dos jóvenes nacidos en la década del 2000, en una Argentina en crisis y de diferente clase social”, explicó el director en una entrevista con este diario a fines del año pasado.
Almas que se conectan
“La sociedad se ha dividido y la famosa grieta es un marco interesante para la construcción dramática. Si hay dos fuerzas opuestas que se enfrentan hay conflicto, hay historia. ¿Pero el amor tiene el poder de romper esa grieta? Son dos almas que se conectan y se unen en el deseo, con un impacto visual y sensorial, un hechizo que destruye todo análisis racional. Pero la familia, célula primaria de toda sociedad, nos sirve como estructura de análisis social y desde la memoria se construye el presente en una estructura de flashbacks que nos llevará a contar conflictos personales y sociales, como el cierre de los talleres ferroviarios donde trabajaban 5.000 obreros, ejemplo de aquel país industrial que supimos ser y que ahora es parte de un pasado lejano”, agrega en diálogo con LA GACETA.
- ¿Conocías Tafí Viejo y su historia?
- Conocí la ciudad cuando fuimos a presentar mi película “Corralón” con Luciano Cáceres. Me pareció un lugar hermoso y me sorprendió la relación que tenía con la cultura y las artes.
- ¿Lo que cuentan es atemporal o refiere a un momento puntual?
- La serie es contemporánea, sucede en la actualidad, sobre la relación entre una joven que pertenece a un familia de la industria cítrica y otro que viene de una familia de obreros ferroviarios. En realidad, es un drama social. Cada familia vive su conflicto. Mauro desea irse del país, siente que el trabajo no rinde; es más, invierte en una criptomoneda, Ana regresa a Tafí Viejo y decide luchar para encausar la empresa familiar, pero lo hace apoyando a los obreros, y enfrentando a sus familiares.
- ¿La lucha social es una constante que se renueva de generación en generación?
- La lucha social está en la serie, los trabajadores se organizan para poder cobrar y oponerse a una posible venta. También la serie refleja cómo una familia de origen ferroviario, sin trabajo abre su casa y la transforma en una peña, que es una forma de resistencia cultural.
- ¿Con qué nivel artístico te encontraste en Tucumán, qué valorás especialmente?
- La verdad es que el nivel de los actores es excelente; yo conocía a Sergio Prina y a Lili Juárez, y escribimos personajes pensando en ellos. También conocía a Camila Pláate, pero en el casting apareció una vertiente de talentos como Emanuel Rodríguez, el protagonista masculino que me encantó, es brillante. Logramos una fusión increíble con otros artistas que vinieron conmigo. También el equipo técnico de Tucumán tuvo un desempeño altísimo, el 70 % es local. Para nosotros era fundamental respetar ese cupo. Valoro la pasión y la capacidad técnica, yo les exigía mucho y ellos respondieron, estuvieron a la altura. Sin duda la serie es un espejo del talento tucumano.
- La historia excede el localismo...
- Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Apostar a la cultura es el camino, generamos una historia federal que pueda impactar en el país. Tafí Viejo es una apuesta al federalismo, a la cultura popular, es un espejo a donde mirarnos. Claro que la serie tiene suspenso, tensión. La fuerza de lenguaje cinematográfico siempre presente, cada personaje es una historia donde podemos vernos. Se movilizó la ciudad entera ante la mágica instancia del rodaje, todos unidos en la construcción de esta hermosa obra que perdurará por siempre, obra que nos llena de orgullo en este escenario de sequía y olvido cultural.