Eduardo Pinto, ganador del Martín Fierro a mejor director con "Tafí Viejo": “Me sorprendió la relación de la ciudad con la cultura”

Almas que se conectan

“La sociedad se ha dividido y la famosa grieta es un marco interesante para la construcción dramática. Si hay dos fuerzas opuestas que se enfrentan hay conflicto, hay historia. ¿Pero el amor tiene el poder de romper esa grieta? Son dos almas que se conectan y se unen en el deseo, con un impacto visual y sensorial, un hechizo que destruye todo análisis racional. Pero la familia, célula primaria de toda sociedad, nos sirve como estructura de análisis social y desde la memoria se construye el presente en una estructura de flashbacks que nos llevará a contar conflictos personales y sociales, como el cierre de los talleres ferroviarios donde trabajaban 5.000 obreros, ejemplo de aquel país industrial que supimos ser y que ahora es parte de un pasado lejano”, agrega en diálogo con LA GACETA.