Cabrera apuntó contra la Junta Electoral y advirtió sobre una posible intervención de la UNT

Según Cabrera, la UNT ha sido sumida a una “desprolijidad institucional” por “un grupo de personas que quiere permanecer en el poder”. En ese sentido, señaló que con su determinación la Junta Electoral está avanzando contra su fórmula, siendo suspendida, como si hubiera incumplido con el Estatuto. “La sentencia es clara: dice que la Junta se abstenga de recibir fórmulas que ya tengan un segundo mandato”, cuestionó. A su vez, desaprobó que se solicite al Consejo Superior la adecuación del cronograma electoral exclusivamente en lo que respecta a la elección de rector y vicerrector. Insistió con que, si la situación se hubiera dado de modo inverso, la Junta Electoral hubiera proclamado mañana a Pagani y a Mercedes Leal. “Lamentablemente, y lo digo públicamente y me hago cargo en mi palabra, hay una total parcialidad en lo que está haciendo la Junta”, subrayó.