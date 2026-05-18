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Cartas de lectores: Mujeres y liderazgo en Tucumán
Hace 6 Hs

Hablar de mujeres y liderazgo en Tucumán, es hablar de una provincia que produce mucho talento femenino a ritmo industrial, pero que todavía decide en clave masculina y de apellido. Si miramos los números fríos, Tucumán es una fábrica de mujeres preparadas. La UNT tiene más del 60% de matrículas femeninas. En medicina, abogacía, psicología, educación. Las aulas están llenas de mujeres que sacan mejores promedios que los varones. En Tucumán pierdes plata por no usar el 50% de su talento. Cada mujer brillante que se va porque acá no hay lugar es una inversión que se lleva otra provincia. Y cada decisión tomada sólo entre hombres, es una decisión con puntos ciegos. No sé trata de darle lugar a las mujeres por lástima. Se trata de que si seguimos diciendo como en 1995, vamos a tener los mismos problemas de 1995. Y el mundo no espera. No tengo todas las respuestas, pero sé que si seguimos hablando de esto sin bajar la voz, en 10 o 15 años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, acá cambió. Y seguro que habrá cambiado porque hubo mujeres que no se cansaron de empujar y hombres que entendieron que ceder poder no es perder, es crecer.

Rodolfo Ruarte

Las Heras 516 - San Miguel de Tucumán

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